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    14:56, 20 Май 2024 | GMT +6

    Осужденный на 5 лет вайнер Мейржан Туребаев вернулся домой

    Мейржан Торебаев
    Фото: кадр из видео

    Мейржан Туребаев, осужденный за создание финансовой пирамиды, вернулся домой. Об этом написала его супруга Дана Есеева в своей социальной сети и опубликовала видео, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Мейржан имеет установленный законом краткосрочный отпуск (ст. 113, выезд за пределы учреждения). У детей от счастья кружится голова. Младшие начали говорить после последней встречи с отцом, а сейчас закидали его вопросами. Старшие молча сидят рядом с отцом. Они, понимая, что в скором времени он снова уедет в Павлодар, все больше и больше обнимаются. Там Мейржан днем работает в Республиканском государственном предприятии «Еңбек», а вечером возвращается в учреждение. Главное, сердце его матери успокоилось. Хоть и недолго, но единственный сын рядом, — написала Дана Есеева. 

    Напомним, в июне прошлого года Мейржан Туребаев был признан виновным по статье 217 Уголовного кодекса и, согласно приговору суда, приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

    Ранее в этом году вайнеры Меиржан Торебаев и Меирхан Шерниязов подали апелляционную жалобу в суд.

    Однако апелляционный суд оставил вердикт в отношении вайнеров без изменений.

    Теги:
    Казахстан Соцсети Закон и право Павлодар Дети Заключенные Финансовая пирамида
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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