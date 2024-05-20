Осужденный на 5 лет вайнер Мейржан Туребаев вернулся домой

Мейржан Туребаев, осужденный за создание финансовой пирамиды, вернулся домой. Об этом написала его супруга Дана Есеева в своей социальной сети и опубликовала видео, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мейржан имеет установленный законом краткосрочный отпуск (ст. 113, выезд за пределы учреждения). У детей от счастья кружится голова. Младшие начали говорить после последней встречи с отцом, а сейчас закидали его вопросами. Старшие молча сидят рядом с отцом. Они, понимая, что в скором времени он снова уедет в Павлодар, все больше и больше обнимаются. Там Мейржан днем работает в Республиканском государственном предприятии «Еңбек», а вечером возвращается в учреждение. Главное, сердце его матери успокоилось. Хоть и недолго, но единственный сын рядом, — написала Дана Есеева.

Напомним, в июне прошлого года Мейржан Туребаев был признан виновным по статье 217 Уголовного кодекса и, согласно приговору суда, приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности.

Ранее в этом году вайнеры Меиржан Торебаев и Меирхан Шерниязов подали апелляционную жалобу в суд.

Однако апелляционный суд оставил вердикт в отношении вайнеров без изменений.