Осужденный вайнер Мейржан Туребаев вернулся домой: в ДУИС дали разъяснение

В департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области прокомментировали краткосрочный отпуск осужденного вайнера Мейржана Туребаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Известный вайнер в прошлом году был осужден на пять лет по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Недавно его супруга Дана Есеева в соцсетях сообщила, что ее мужа отпустили в краткосрочный отпуск по закону.



В ДУИС по Павлодарской области отметили, что осужденный Туребаев М. отбывает наказание в учреждении минимальной безопасности.

— В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством осужденные учреждений минимальной безопасности имеют право обратиться в администрацию учреждения для предоставления выезда за его пределы на срок не более семи суток, не считая времени, необходимого для проезда в оба конца (не свыше пяти суток), в связи со смертью или тяжелой болезнью супруга (супруги), близкого родственника, угрожающей жизни больного, стихийным бедствием, причинившим значительный материальный ущерб его семье. На основании этого Туребаеву М. был предоставлен выезд за пределы учреждения, а именно краткосрочный отпуск в связи с болезнью матери, — пояснили в пресс-службе ДУИС.

В июне прошлого года в Алматы огласили приговор по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Всего судом виновными по делу признаны 12 человек, в том числе вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Они получили по пять лет лишения свободы в учреждении исполнительной системы минимальной безопасности.

В январе этого года вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов подали апелляцию. Однако апелляционный суд оставил вердикт в отношении вайнеров без изменений.

Ранее сообщалось, что вайнер в данный момент находится дома.