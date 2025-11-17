РУ
    01:48, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ватикан вернул Канаде культурные реликвии коренных народов

    Папа Лев XIV выразил надежду, что этот жест станет «конкретным проявлением диалога, уважения и братства», передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Ватикан вернул Канаде культурные реликвии коренных народов
    Фото: Анадолу

    Ватикан передал Канаде 62 исторических экспоната, принадлежащих коренным народам страны и долгие годы находившихся в музейных коллекциях, в качестве жеста уважения и диалога.

    Глава Римско-католической церкви Папа Лев XIV накануне принял председателя Конференции католических епископов Канады Пьера Гудро и архиепископа Ванкувера Ричарда Смита. Во время встречи Папа передал канадской делегации исторические экспонаты, тесно связанные с культурой местных коренных общин.

    Папа Лев XIV выразил надежду, что этот жест станет «конкретным проявлением диалога, уважения и братства». По данным Vatican News, реликвии были отправлены в Рим католическими миссионерами в 1923–1925 годах для участия в Ватиканской миссионерской выставке, организованной Папой Пием XI в честь Юбилейного года 1925-го, и после завершения экспозиции остались в музеях.

    Ранее, в 2022 году, предшественник Льва XIV, Папа Франциск, публично извинился за случаи жестокого обращения и насилия над детьми из коренных общин в канадских школах-интернатах, действовавших с 1831 по 1996 год.

    Ранее мы писали, что после столетия забвения «Флорентийский алмаз», долгое время считавшийся утраченным, вновь был обнаружен. Драгоценность, некогда принадлежавшая династиям Медичи и Габсбургов, всё это время хранилась в банковском сейфе в Канаде.

    Динара Жусупбекова
