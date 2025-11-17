Ватикан вернул Канаде культурные реликвии коренных народов

Ватикан передал Канаде 62 исторических экспоната, принадлежащих коренным народам страны и долгие годы находившихся в музейных коллекциях, в качестве жеста уважения и диалога.

Глава Римско-католической церкви Папа Лев XIV накануне принял председателя Конференции католических епископов Канады Пьера Гудро и архиепископа Ванкувера Ричарда Смита. Во время встречи Папа передал канадской делегации исторические экспонаты, тесно связанные с культурой местных коренных общин.

Папа Лев XIV выразил надежду, что этот жест станет «конкретным проявлением диалога, уважения и братства». По данным Vatican News, реликвии были отправлены в Рим католическими миссионерами в 1923–1925 годах для участия в Ватиканской миссионерской выставке, организованной Папой Пием XI в честь Юбилейного года 1925-го, и после завершения экспозиции остались в музеях.

Ранее, в 2022 году, предшественник Льва XIV, Папа Франциск, публично извинился за случаи жестокого обращения и насилия над детьми из коренных общин в канадских школах-интернатах, действовавших с 1831 по 1996 год.

