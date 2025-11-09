Тайна века: «Флорентийский алмаз» найден в Канаде

Вес алмаза составляет 137,27 карата. Он отличается редчайшей двойной розовидной огранкой с 126 гранями и происходит из индийского региона Голконда - древнего центра добычи алмазов.

Первым известным владельцем камня был герцог Фердинандо II де’ Медичи, у которого он находился уже в середине XVII века.

С уходом династии Медичи «Флорентийский» перешёл к Габсбургам и стал символом императорской власти. В 1745 году он украшал корону Франца Стефана Лотарингского - супруга императрицы Марии Терезии и основателя австрийской ветви династии.

В конце Первой мировой войны, когда Австро-Венгерская империя рушилась, император Карл I тайно распорядился перевезти королевские драгоценности из Вены в Швейцарию. Спустя год они бесследно исчезли. Появились разные версии - от кражи до продажи на чёрном рынке.

Однако, как выяснилось, истина оказалась куда прозаичнее. Согласно данным Only Natural Diamonds, императрица Зита, вдова Карла I, спасаясь от нацизма, вывезла украшения за океан и спрятала их в банке Канады, в Квебеке. Тайну знали лишь двое её сыновей, поклявшихся хранить её ровно сто лет со дня смерти императора.

Осенью 2025 года потомки Габсбургов открыли сейф, о котором до этого упоминалось лишь в семейных преданиях. Внутри находились несколько исторических реликвий - среди них сияющий жёлтый камень, некогда венчавший императорскую корону.

Подлинность алмаза подтвердил венский ювелир Кристоф Кёхерт - представитель легендарного дома A.E. Köchert, некогда обслуживавшего императорский двор. Эксперты называют находку одной из самых значимых в истории современной ювелирной науки.

