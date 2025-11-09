РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Тайна века: «Флорентийский алмаз» найден в Канаде

    После столетия забвения «Флорентийский алмаз», долгое время считавшийся утраченным, вновь был обнаружен. Как передает агентство Kazinform со ссылкой на Only Natural Diamonds, драгоценность, некогда принадлежавшая династиям Медичи и Габсбургов, всё это время хранилась в банковском сейфе в Канаде.

    «Флорентийский алмаз»
    Фото: naturaldiamonds.com

    Вес алмаза составляет 137,27 карата. Он отличается редчайшей двойной розовидной огранкой с 126 гранями и происходит из индийского региона Голконда - древнего центра добычи алмазов.

    Первым известным владельцем камня был герцог Фердинандо II де’ Медичи, у которого он находился уже в середине XVII века.

    С уходом династии Медичи «Флорентийский» перешёл к Габсбургам и стал символом императорской власти. В 1745 году он украшал корону Франца Стефана Лотарингского - супруга императрицы Марии Терезии и основателя австрийской ветви династии.

    В конце Первой мировой войны, когда Австро-Венгерская империя рушилась, император Карл I тайно распорядился перевезти королевские драгоценности из Вены в Швейцарию. Спустя год они бесследно исчезли. Появились разные версии - от кражи до продажи на чёрном рынке.

    Однако, как выяснилось, истина оказалась куда прозаичнее. Согласно данным Only Natural Diamonds, императрица Зита, вдова Карла I, спасаясь от нацизма, вывезла украшения за океан и спрятала их в банке Канады, в Квебеке. Тайну знали лишь двое её сыновей, поклявшихся хранить её ровно сто лет со дня смерти императора.

    Осенью 2025 года потомки Габсбургов открыли сейф, о котором до этого упоминалось лишь в семейных преданиях. Внутри находились несколько исторических реликвий - среди них сияющий жёлтый камень, некогда венчавший императорскую корону.

    Подлинность алмаза подтвердил венский ювелир Кристоф Кёхерт - представитель легендарного дома A.E. Köchert, некогда обслуживавшего императорский двор. Эксперты называют находку одной из самых значимых в истории современной ювелирной науки.

    Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.

    Ранее мы писали о том, что из Лувра были похищены девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиара и другие.

    Как выяснилось позднее - украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы.

    Теги:
    В мире Общество Мировые новости История мира
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
    Сейчас читают