Ограбление в Лувре: что хранилось в галерее «Аполлон»

Знаменитый парижский музей подвергся нападению грабителей в это воскресное утро. Они проникли в галерею «Аполлон», чтобы украсть драгоценности.

Согласно предварительным данным расследования, четверо преступников, полностью скрытые капюшонами и масками, прибыли на двух мощных скутерах TMax. Они добрались до здания на берегу Сены, где велись строительные работы. Используя автовышку, они смогли напрямую попасть в галерею «Аполлон» на первом этаже.

Разбив окна угловой шлифовальной машиной, двое мужчин проникли в здание. Они проникли в первые две галереи: галерею Наполеона и галерею французских монархов. В общей сложности воры, предположительно, похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и другие. Однако знаменитый «Регент», самый крупный бриллиант в коллекции, весом более 140 карат, уцелел. В настоящее время ущерб оценивается по фотографиям пропавших предметов.

Известно, что корона императрицы Евгении была повреждена, но найдена в коробке недалеко от входа в Лувр.

Один из вопросов, который сейчас задают, заключается в том, были ли драгоценности уже переплавлены для перепродажи золота, как это почти наверняка произошло месяц назад с золотыми самородками, украденными из Музея естественной истории.

- Есть риск, что некоторые бриллианты могут быть проданы в розницу, что значительно затруднит восстановление драгоценностей, — поясняет источник, близкий к расследованию.

Сегодня музей был закрыт для многочисленных посетителей.

Украденные вещи были выставлены в галерее Аполлона Лувра, где Людовик XIV впервые связал свою власть с богом солнца.

Также сюда входят бриллиант «Санси» весом 55,23 карата, который носил Наполеон при коронации, и розовый бриллиант, известный как «Гортензия», который украшал одежды и короны монархов.

В галерее, одном из самых впечатляющих залов музея, получившей название в соответствии с тематикой своего оформления, также хранятся великолепные комплекты ювелирных изделий XIX века, в том числе изумруды и бриллианты, принадлежавшие императрице Марии-Луизе.

Двадцать три драгоценности, собранные в одном месте, были разделены на три набора: драгоценности до Революции, включая бриллианты «Регент» и «Санси», ненадолго помещенные в 1722 году на личную корону Людовика XV, драгоценности Первой империи, Реставрации и Июльской монархии, а также драгоценности Второй империи с остатками больших парюр императрицы Евгении.

Галерея Аполлона, чьи исторические коллекции входят в число самых ценных в музее, несколько лет назад подверглась масштабной реконструкции и перепланировке.

- Музеографическая реновация в 2019 году включала создание трёх новых витрин для демонстрации бриллиантов короны, что позволило объединить их для создания полного исторического представления о коллекции музея, — говорится на сайте музея.

Регулярное пополнение коллекции с 1990-х годов привело к тому, что Лувр выставил королевские регалии и драгоценные камни в двух отдельных помещениях Департамента декоративно-прикладного искусства: в галерее «Аполлон» и в зале 550 на первом этаже крыла Ришелье.

С помощью этой работы Лувр стремился восстановить историческую целостность. Галерея Аполлона действительно является историческим местом хранения коллекции бриллиантов короны, основанной в 1532 году Франциском I, которая передавалась и обогащалась от правления к правлению, несмотря на превратности истории, но, к сожалению, была почти полностью продана государством в 1887 году.