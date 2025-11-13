Налог по упрощенке 2% в Астане: органы госдоходов ответили на предложение бизнеса

Напомним, со вступлением норм нового Налоговоко кодекса с 1 января 2026 года, ставка СНР по упрощенной декларации составит 4%. Однако маслихаты имеют право утверждать пониженную ставку. Решение должны принять до 1 декабря.

Сейчас столичный общепит предлагает снизить ставку до 2%. Во время обсуждения в столичной палате предпринимателей свои предложения и доводы озвучила председатель Саморегулируемой организации общественного питания Вероника Даугалиева.

— У нас (общепита — прим.ред.) на данный момент чистая прибыль составляет от 2,8% до 3,2%. И если налог у нас будет 3%, то из 40 направлений в общественном питании 60% не смогут выплачивать налог, потому что будут минусовать. У 40% чистая прибыль — 2,8%. То есть, 0,2% придется каждый раз выплачивать из кармана — это в корне неправильно. Поэтому мы просим 2%. И если сейчас мы не услышим предпринимателей, не дадим 2%, то по статье «Банкрот» закроется порядка 30 тысяч объектов общепита, — отмечает она.

Однако в департаменте государственных доходов по Астане считают, что снижение ставки может сократить поступления в городской бюджет.

Руководитель управления непроизводственных платежей Анвар Бекжуманов пояснил, что сейчас невозможно точно оценить последствия такого решения.

— Как вы знаете, у нас был большой вопрос по запретительному списку, который на сегодняшний день еще не утвержден, поэтому полноценный анализ провести мы не можем. Когда утвердится список мы уже определимся с количеством налогоплательщиков. Какой-то бизнес, как говорили, уйдут в общеустановленный режим, какие-то останутся на упрощенном режиме, кто-то уйдет, может, кто-то закроется. В связи с этим, чтобы 100% анализ сделать, нам необходим, во-первых, утвержденный список, во-вторых, время, чтобы понять, кто останется на рынке, — пояснил он.

Однако, по его словам, логика все равно очевидна.

— Могу сказать чисто логически, из 3% понизив до 2% потери бюджета однозначно будут, — заключил Бекжуманов.

Ранее в столичной палате предпринимателей предлагали установить ставку спецрежима на уровне 2%. Сейчас в Астане розничный налог для МСБ составляет 3%. По их мнению, такая мера позволит сохранить стабильность налоговой среды для малого и среднего бизнеса и поддержит В2С-сегмент.

Ранее вице-министр нацэкономики РК Азамат Амрин заявил, что после вступления в силу нового Налогового кодекса в стране могут закрыться около 300 тысяч предприятий.