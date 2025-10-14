Порядка 300 компаний могут закрыться в Казахстане из-за нового Налогового кодекса — МНЭ

— Закрытие бизнеса будет, безусловно. Мы об этом сразу говорили. Но закрывать будет тот, кто как раз дробился. Потому что теперь не будет оснований, правовых возможностей для того, чтобы он дробился, — отметил Амрин.

Он пояснил, что ранее многие предприниматели регистрировали несколько компаний, чтобы не переходить порог по НДС.

— Сейчас мы говорим — 2 млрд 350 млн — общий порог и ты не плательщик НДС, то есть тебе не нужно регистрировать несколько компаний дробить, объединись — сделай в одну. Поэтому да, эти компании у нас уйдут: порядка 300 тыс. по нашим предварительным расчетам закроются, потому что нет смысла для их создания, более выгодные условия создаются, — сказал вице-министр.

