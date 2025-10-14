РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:46, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Порядка 300 компаний могут закрыться в Казахстане из-за нового Налогового кодекса — МНЭ

    Вице-министр нацэкономики РК Азамат Амрин заявил о том, что после вступления в силу нового Налогового кодекса в стране могут закрыться около 300 компаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

    налоги
    Фото: freepik.com

    — Закрытие бизнеса будет, безусловно. Мы об этом сразу говорили. Но закрывать будет тот, кто как раз дробился. Потому что теперь не будет оснований, правовых возможностей для того, чтобы он дробился, — отметил Амрин. 

    Он пояснил, что ранее многие предприниматели регистрировали несколько компаний, чтобы не переходить порог по НДС. 

    — Сейчас мы говорим — 2 млрд 350 млн — общий порог и ты не плательщик НДС, то есть тебе не нужно регистрировать несколько компаний дробить, объединись — сделай в одну. Поэтому да, эти компании у нас уйдут: порядка 300 тыс. по нашим предварительным расчетам закроются, потому что нет смысла для их создания, более выгодные условия создаются, — сказал вице-министр.

    Ранее он рассказал, когда опубликуют запретительный список для «упрощенки».

    Теги:
    Бизнес Миннацэкономики Налоги Налоговый кодекс Предпринимательство и власть
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают