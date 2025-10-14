РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:21, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Когда Правительство примет решение по «запретительному» списку для упрощенки

    Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин рассказал, когда опубликуют запретительный список для «упрощенки», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Азамат Амрин
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Во-первых, срок обсуждения продлен до 16 октября. Это связано с тем, что очень большое количество, по-моему более 800 предложений и рекомендаций направлено на сегодняшний день. Мы будем писать ответы на каждую рекомендацию и замечание, — сказал вице-министр на брифинге в Правительстве.

    Он отметил, что сегодня МНЭ совместно с НПП «Атамекен» проводит отдельные расчеты по конкретным ОКЭДам.

    — Думаю, после 16-го числа нам необходимо будет время еще обсудить, несколько совещаний  провести с НПП и у себя, и думаю, что до конца месяца окончательное решение примем, — добавил Амрин.

    Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин назвал виды деятельности, которым будет запрещено работать на «упрощенке» (специальный налоговый режим) с 2026 года.

    Теги:
    Правительство РК Миннацэкономики
    Данира Искакова
    Автор
