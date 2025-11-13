В Астане предлагают снизить ставку спецрежима по упрощенке до 2%

Решение о ставке для СНР маслихат Астаны должен принять не позднее 1 декабря. Как отмечает председатель ОС «Торговля и услуги» Палаты предпринимателей города Астаны Нурлан Нурмагамбетов, столичный бизнес принесёт немало налоговых поступлений даже при ставке 2%.

Такая мера позволит сохранить стабильность налоговой среды для малого и среднего бизнеса и поддержит В2С-сегмент —магазины у дома, парикмахерские, мастерские и другие бытовые сервисы, считают в столичной палате предпринимателей.

Он напомнил, что накануне аким Алматы Дархан Сатыбалды предложил маслихату снизить ставку с 4% до 3%.

— Мы тоже просим, чтобы с 3% нам снизили до 2%. Мы видим, что пополнение бюджета будет значительно. Компании будут укрупняться, тем более сейчас более 90% происходят безналичным способом. Тем самым у нас есть ряд доводов, мы можем привести в сравнение, что 2% положительно скажется с таким хорошим порогом — 2,4 млрд тенге, это 600 тысяч МРП. Это хорошая мера со стороны государства, — отметил он.

Кроме того, он считает положительны И думаем, что от этой реформы, так скажем, нового кодекса, именно в части СНР, будет положительно, если регионы все примут на уровне 2%.

Напомним, с 2026 года работать по «упрощенке» не смогут представители 44 видов деятельности.

Всего в Казахстане более двух миллионов предпринимателей, из которых 1,7 миллиона работают по упрощённой системе налогообложения. В процессе подготовки нового Налогового кодекса идея отмены этой системы неоднократно поднималась. Что побудило к такому решению, и каковы перспективы малого бизнеса — читайте в материале Kazinform.