    16:17, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Армении создадут подразделение внешней контрразведки

    В Армении будет создано подразделение внешней контрразведки. Проект закона о внесении изменений в закон «Об органах национальной безопасности» одобрен в четверг на заседании правительства страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: report.az

    Необходимость поправок обусловлена разделением функций между Службой национальной безопасности (СНБ) и Службой внешней разведки Армении. Новое подразделение будет сформировано на базе Главного разведывательного управления СНБ и займется обеспечением безопасности армянских дипломатических представительств за рубежом.

    Согласно законопроекту, подразделение внешней контрразведки получит право на безвозмездный, в том числе удаленный, доступ к информационным системам и базам данных государственных и местных органов власти, а также организаций. Документ также предусматривает создание четких механизмов взаимодействия между контрразведкой СНБ и Службой внешней разведки.

    Поправки затронут и кадровую политику ведомства. В частности, предлагается разрешить прием на службу в пограничные войска СНБ, спецподразделения и другие структуры, где требуются особые профессиональные знания, граждан Республики Армения в возрасте старше 30 лет.

    Напомним, Служба внешней разведки Армении была выделена из структуры СНБ в декабре 2022 года. Ее возглавила Кристине Григорян.

    Ранее сообщалось, что Службу национальной безопасности Армении возглавил Андраник Симонян.

    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор
