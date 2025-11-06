В Армении создадут подразделение внешней контрразведки

Необходимость поправок обусловлена разделением функций между Службой национальной безопасности (СНБ) и Службой внешней разведки Армении. Новое подразделение будет сформировано на базе Главного разведывательного управления СНБ и займется обеспечением безопасности армянских дипломатических представительств за рубежом.

Согласно законопроекту, подразделение внешней контрразведки получит право на безвозмездный, в том числе удаленный, доступ к информационным системам и базам данных государственных и местных органов власти, а также организаций. Документ также предусматривает создание четких механизмов взаимодействия между контрразведкой СНБ и Службой внешней разведки.

Поправки затронут и кадровую политику ведомства. В частности, предлагается разрешить прием на службу в пограничные войска СНБ, спецподразделения и другие структуры, где требуются особые профессиональные знания, граждан Республики Армения в возрасте старше 30 лет.

Напомним, Служба внешней разведки Армении была выделена из структуры СНБ в декабре 2022 года. Ее возглавила Кристине Григорян.

Ранее сообщалось, что Службу национальной безопасности Армении возглавил Андраник Симонян.