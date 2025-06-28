Андраник Симонян возглавил Службу национальной безопасности Армении

Премьер-министр Армении Н. Пашинян подписал распоряжение о назначении Андраника Симоняна директором СНБ, одновременно освободив его от должности заместителя главы СНБ.

Ранее А.Симонян временно исполнял обязанности директора после отставки Армена Абазяна.

Андраник Симонян родился 10 октября 1989 г. в городе Октемберяне. В 2009 г. окончил бакалавриат юридического факультета Академии Полиции РА, а в 2013 г. — магистратуру кафедры юриспруденции Академии государственного управления РА.

В период 2009–2020 гг. работал в отделе правовых экспертиз Юридического управления Полиции РА, оперуполномоченным по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной системе, отмыванием денег и финансированием терроризма, в Прокуратуре административных округов Кентрон и Норк-Мараш г. Еревана, судьей суда общей юрисдикции первой инстанции Лорийской области.

26 марта 2021 г. был назначен заместителем председателя Следственного комитета РА, а 31 марта 2021 г. — замдиректора СНБ РА.

Напомним ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявление Следственного комитета РА о том, что участники и лидеры движения «Священная борьба» планировали террористические действия и захват власти в Армении.