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    14:26, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Андраник Симонян возглавил Службу национальной безопасности Армении

    Назначен новый директор Службы национальной безопасности Армении, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

    Андраник Симонян
    Фото: news.am

    Премьер-министр Армении Н. Пашинян подписал распоряжение о назначении Андраника Симоняна директором СНБ, одновременно освободив его от должности заместителя главы СНБ.

    Ранее А.Симонян временно исполнял обязанности директора после отставки Армена Абазяна.

    Андраник Симонян родился 10 октября 1989 г. в городе Октемберяне. В 2009 г. окончил бакалавриат юридического факультета Академии Полиции РА, а в 2013 г. — магистратуру кафедры юриспруденции Академии государственного управления РА.

    В период 2009–2020 гг. работал в отделе правовых экспертиз Юридического управления Полиции РА, оперуполномоченным по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной системе, отмыванием денег и финансированием терроризма, в Прокуратуре административных округов Кентрон и Норк-Мараш г. Еревана, судьей суда общей юрисдикции первой инстанции Лорийской области.

    26 марта 2021 г. был назначен заместителем председателя Следственного комитета РА, а 31 марта 2021 г. — замдиректора СНБ РА.

    Напомним ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявление Следственного комитета РА о том, что участники и лидеры движения «Священная борьба» планировали террористические действия и захват власти в Армении.

    Теги:
    Кадровые назначения Армения Мировые новости
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
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