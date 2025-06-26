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    11:03, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Никол Пашинян отреагировал на заявление Следственного комитета Армении

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявление Следственного комитета о том, что участники и лидеры движения «Священная борьба» планировали террористические действия и захват власти в Армении, передает агентство Kazinform со ссылкой на Арменпресс.

    Премьер-министр Армении
    Фото: Арменпресс

    — Правоохранительные органы предотвратили масштабный и коварный «криминалоолигархоклерикальный» план дестабилизации обстановки в Республике Армения и захват власти, — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

    Ранее Следственный комитет Армении опубликовал заявление, в котором сообщил, что участники и руководители движения «Священная борьба» планировали совершить террористические действия и действия, направленные на захват власти в Армении.

    Отмечается, что в рамках уголовного производства, возбужденного по данному факту, проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия.

    Напомним, вчера официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию в Армении.

    Теги:
    Армения Терроризм Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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