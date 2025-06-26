Никол Пашинян отреагировал на заявление Следственного комитета Армении

— Правоохранительные органы предотвратили масштабный и коварный «криминалоолигархоклерикальный» план дестабилизации обстановки в Республике Армения и захват власти, — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Ранее Следственный комитет Армении опубликовал заявление, в котором сообщил, что участники и руководители движения «Священная борьба» планировали совершить террористические действия и действия, направленные на захват власти в Армении.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, возбужденного по данному факту, проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия.

Напомним, вчера официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию в Армении.