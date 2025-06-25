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    15:15, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    МИД Казахстана: События в Армении — это внутреннее дело страны

    Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию в Армении, передает агентство Kazinform.

    Айбек Смадияров
    Фото: МИД РК

    — События в Армении — это внутреннее дело страны. С Арменией Казахстан развивает полномасштабное сотрудничество в духе дружбы и стратегического партнёрства. Ценим сложившуюся между нашими странами атмосферу взаимного доверия. Желаем армянскому народу спокойствия и благополучия, — говорится в сообщении.

    Как сообщает ТАСС, 25 июня 2025 года в Армении задержан лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт (в миру Вазген Галстанян), который, согласно сообщению Следственного комитета республики, обвиняется в подготовке терактов и попытке захвата власти.

     

    Теги:
    Айбек Смадияров МИД РК
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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