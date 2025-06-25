МИД Казахстана: События в Армении — это внутреннее дело страны

— События в Армении — это внутреннее дело страны. С Арменией Казахстан развивает полномасштабное сотрудничество в духе дружбы и стратегического партнёрства. Ценим сложившуюся между нашими странами атмосферу взаимного доверия. Желаем армянскому народу спокойствия и благополучия, — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, 25 июня 2025 года в Армении задержан лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт (в миру Вазген Галстанян), который, согласно сообщению Следственного комитета республики, обвиняется в подготовке терактов и попытке захвата власти.