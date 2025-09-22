Вандалы снова осквернили святыню в Туркестанской области

Святой источник Георгия Победоносца уже много лет считается святыней как для христиан, так и для мусульман. Верующие убеждены: вода из родника обладает целебной силой, помогает избавиться от болезней и дарит внутреннее спокойствие. Сюда приезжают целыми семьями паломники не только со всего Казахстана, но и из других стран СНГ.

Однако в селе Коксаек Толебийского района Туркестанской области снова произошло кощунство. Неизвестные вандалы разбили икону святого Георгия Победоносца — реликвию, привезенную из Греции и имеющую огромную духовную ценность для верующих. И это не первый случай: ещё в 2011 году здесь фиксировался аналогичный акт варварства.

Настоятель церкви обратился с заявлением в полицию, а прихожане направили жалобы в прокуратуру, областной акимат, МВД и администрацию Президента. В результате было возбуждено уголовное дело.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК «вандализм». В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию. По результатам досудебного расследования будет принято окончательное процессуальное решение. Также полицией и акиматом проведены разъяснительные беседы с населением по недопущению правонарушений, сохранению религиозных и историко-культурных ценностей, установки освещения и камер видеонаблюдения, — отметили в ДП Туркестанской области.

Однако верующие опасаются, что преступники могут вернуться. Поэтому они требуют установить камеры видеонаблюдения в трех ключевых точках: у входа в церковь, на лестнице, ведущей к источнику, и непосредственно у самого родника.

— Мы хотим лишь одного — защитить святыню и не допустить нового варварства, — говорится в обращении прихожан.

В акимате пояснили, что святыня, к которой традиционно совершается паломничество, находится не в здании церкви, а у природного родника, примерно в 500 метрах от храма. После происшествия при поддержке спонсоров на месте установили систему видеонаблюдения. Сейчас ведутся работы по монтажу дополнительной камеры.

— За счет бюджета камеры установить нельзя, поэтому мы благодарим спонсоров и жителей за поддержку, — отметили в ведомстве.

