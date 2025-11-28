В Алматы уточнили бюджет: как теперь распределят средства

Как сообщил руководитель управления экономики и финансов Бауыржан Кудайбергенов, корректировка направлена на более эффективное распределение средств по итогам года.

В рамках уточнения расходы бюджета предлагается уменьшить, в первую очередь за счет экономии, сформированной по итогам госзакупок, она составила 19,5 млрд тенге.

Кроме того, с учетом поэтапной реализации ряда проектов и переноса части мероприятий на следующий год, предлагается перераспределить 200 млрд тенге.

— Это не означает сокращение расходов. Напротив, финансирование осуществляется исключительно на основании подтвержденных актами выполненных работ, что позволяет обеспечить наиболее эффективное, целевое и качественное освоение бюджетных средств, — сказал Бауыржан Кудайбергенов.

Дополнительно возникла потребность в 73,4 млрд тенге для своевременной оплаты проектов, которые реализуются с опережением графика.

Также, по поручению Премьер-министра по удвоению финансирования стабилизационных фондов и расширению ключевых социально продовольственных товаров, необходимо выделить 8 млрд тенге из местного бюджета для кредитования организаций стабилизационного фонда, чтобы удерживать цены.

Для продолжения строительства поликлиники в микрорайоне Курамыс планируется направить 700 млн тенге — объект должны сдать в августе 2026 года. На строительство дорог в микрорайонах Рахат–Мадениет и Боралдай предлагается выделить 1,8 млрд тенге.

Кроме того, рассматривается выделение 10 млрд тенге на субсидирование пассажирских перевозок на внутренних маршрутах.

Напомним, в Алматы приступили к обновлению Генерального плана. Рассказываем, какие ключевые решения предусмотрены в документе. Предусмотрены развитие полицентричной модели, создание современной транспортной системы и запрет на застройку в верхней части города.