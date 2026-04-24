В Алматы нет свободных земельных участков под ИЖС — акимат

— С учетом того, что согласно функциональному зонированию в границах города Алматы не предусматриваются территории для развития индивидуального жилищного строительства, постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) не производится, посредством портала электронного Правительства Республики Казахстан в городе Алматы также не осуществляется. Земельные участки под ИЖС не предоставляются, — говорится в ответе управления земельных отношений Алматы.

Жилье в городе планируют развивать за счет многоэтажной и малоэтажной плотной застройки, а также реконструкции существующих жилых районов.

Ранее в акимате сообщали, что выдачу бесплатных 10 соток земли под ИЖС приостановили. С 2022 по 2025 годы земельные участки под ИЖС в Алматы не предоставлялись.

Также в Астане в ближайшие 10 лет не планируется предоставление бесплатных земельных участков площадью 10 соток под индивидуальное жилищное строительство.

