Почему медленно выдаются бесплатные земельные участки в Казахстане

Он отметил, что нормы выдачи земель закреплены в статье 50 Земельного кодекса. Согласно статье, для индивидуального жилищного строительства выделяется 0,10 га, на сельских территориях для ведения подсобного хозяйства — 0,25 га на несельхозугодьях и 0,15 га на орошаемых землях, для садоводства и дачного строительства — 0,12 га. Все участки предоставляются бесплатно.

— Однако, согласно статье 43 Земельного кодекса, земельные участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются по очереди, которая формируется в специальном учете. Если земля освобождается, ее нельзя сразу выдавать — сначала необходимо провести водоснабжение и электроснабжение, то есть, обеспечить инженерную инфраструктуру. В 2022–2023 годах на 53 тысячи участков было выделено 40 млрд тенге. В 2023–2024 годах — 50 млрд тенге. Позже возник дефицит бюджета, и теперь средства выделены только на 10 тысяч участков, чего явно недостаточно. Поэтому в будущем при обсуждении бюджета мы будем добиваться увеличения финансирования для индивидуального жилищного строительства, — пояснил депутат.

По словам Бакытжана Базарбека, если сейчас выдавать земельные участки населению «как есть», люди будут жаловаться на отсутствие условий.

— Никому не выдадут пустую землю. Сначала необходимо создать условия для комфортного проживания. Для этого нужно подготовить проектно-сметную документацию, провести изменения в Генеральный план и детальный план территории, а затем выполнять строительные работы — все это требует значительных финансовых ресурсов, — пояснил он.

Напомним, согласно Земельному кодексу РК, каждый казахстанец один раз в жизни имеет право получить бесплатно 10 соток.

Ранее сообщалось, что в Алматы приостановлено предоставление бесплатных земельных участков по 10 соток.

Также мы писали, что в столице больше не будут выделять бесплатные 10 соток под ИЖС.