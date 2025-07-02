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    17:05, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Сколько казахстанцев стоят в очереди на бесплатные 10 соток под ИЖС

    Согласно Земельному кодексу РК, каждый казахстанец один раз в жизни имеет право получить бесплатно 10 соток, передает корреспондент агентства Kazinform.

    земля, земельные участки
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pexels

    Госкорпорацией на базе информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости» реализован Реестр очередников на получение земельного участка под ИЖС.

    — В настоящее время в Реестре состоят 4 257 042 человека. Вместе с тем вопросы, связанные с предоставлением земельных участков и, соответственно, ведением Реестра, относятся непосредственно к компетенции местных исполнительных органов, — сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос Kazinform. 

    Кто может подать заявку

    Подать заявку на 10 соток может каждый совершеннолетний казахстанец независимо от того, имеются ли у него в собственности другие земельные участки, квартиры или дома.

    Как получить участок?

    Воспользоваться услугой подачи заявления на получение участка и отслеживания очереди можно на портале Электронного правительства.

    Для этого в разделе «Недвижимость» необходимо выбрать «Земельные отношения», далее нажать «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)» и затем «Заказать услугу онлайн». После прохождения процесса авторизации в выпадающем окне графы «Тип заявления» нужно выбрать соответствующую услугу и заполнить необходимые пункты.

    Проверить свой статус в очереди также можно самостоятельно через Публичную кадастровую карту ИС ЕГКН.  

    Кроме того, реализована функция автоматического уведомления очередников о предоставлении земельного участка для ИЖС посредством SMS-сообщений. Уведомления направляются через автоматизированное рабочее место местных исполнительных органов в государственной ИС ЕГКН (информационной системе Единого государственного кадастра недвижимости). 

    Кто, когда и как выдает 10 соток

    • Участки выдают только там, где есть сети водо- и электроснабжения.
    • Решения по выдаче земли принимают местные акиматы. Они обязаны предоставлять информацию о подготовке площадок и списки очередников на сайтах, в СМИ на казахском и русском языках один раз в квартал.
    • В собственность получить участок можно только после освоения, то есть строительства дома.
    • На период освоения земля предоставляется в аренду.
    • Решение о предоставлении права частной собственности принимается на основании акта приемки в эксплуатацию построенного дома.
    • Бесплатно 10 соток выдаются лишь один раз в том регионе, где подошла очередь. Остальные заявки аннулируются.
    • Нельзя встать в очередь, если ранее получили участок от государства бесплатно или нет свободных земель под ИЖС.

     

    Теги:
    Земельный участок Казахстанцы Жилье Общество
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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