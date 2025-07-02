Сколько казахстанцев стоят в очереди на бесплатные 10 соток под ИЖС

Госкорпорацией на базе информационной системы «Единый государственный кадастр недвижимости» реализован Реестр очередников на получение земельного участка под ИЖС.

— В настоящее время в Реестре состоят 4 257 042 человека. Вместе с тем вопросы, связанные с предоставлением земельных участков и, соответственно, ведением Реестра, относятся непосредственно к компетенции местных исполнительных органов, — сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос Kazinform.

Кто может подать заявку

Подать заявку на 10 соток может каждый совершеннолетний казахстанец независимо от того, имеются ли у него в собственности другие земельные участки, квартиры или дома.

Как получить участок?

Воспользоваться услугой подачи заявления на получение участка и отслеживания очереди можно на портале Электронного правительства.

Для этого в разделе «Недвижимость» необходимо выбрать «Земельные отношения», далее нажать «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)» и затем «Заказать услугу онлайн». После прохождения процесса авторизации в выпадающем окне графы «Тип заявления» нужно выбрать соответствующую услугу и заполнить необходимые пункты.

Проверить свой статус в очереди также можно самостоятельно через Публичную кадастровую карту ИС ЕГКН.

Кроме того, реализована функция автоматического уведомления очередников о предоставлении земельного участка для ИЖС посредством SMS-сообщений. Уведомления направляются через автоматизированное рабочее место местных исполнительных органов в государственной ИС ЕГКН (информационной системе Единого государственного кадастра недвижимости).

Кто, когда и как выдает 10 соток