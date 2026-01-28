РУ
    21:49, 27 Январь 2026 | GMT +5

    В зоопарке Алматы поселились редкие животные из Южной Америки

    В Алматинский зоопарк прибыли редкие представители фауны Южной Америки — пара тамандуа, которых также называют четырехпалыми муравьедами, передает агентство Kazinform.

    В зоопарке Алматы поселились редкие животные из Южной Америки
    Фото: зоопарк Алматы

    Как сообщили в зоопарке, новые обитатели — Тео и Лара — родились в апреле 2023 года. Тамандуа считаются одними из самых необычных животных: их ближайшими родственниками являются ленивцы, а сами они отличаются дружелюбным характером, игривостью и высокой активностью.

    В зоопарке Алматы поселились редкие животные из Южной Америки
    Фото: зоопарк Алматы

    В рацион животных входят насекомые и специальный корм, который тамандуа ловко поедают с помощью длинного липкого языка.

    — Мы надеемся, что им у нас понравится, и в будущем они порадуют нас потомством, — отметили в зоопарке. 

    В зоопарке Алматы поселились редкие животные из Южной Америки
    Фото: зоопарк Алматы

    Отметим, что в зоопарке Алматы появились на свет два амурских тигренка.

