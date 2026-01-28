21:49, 27 Январь 2026 | GMT +5
В зоопарке Алматы поселились редкие животные из Южной Америки
В Алматинский зоопарк прибыли редкие представители фауны Южной Америки — пара тамандуа, которых также называют четырехпалыми муравьедами, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в зоопарке, новые обитатели — Тео и Лара — родились в апреле 2023 года. Тамандуа считаются одними из самых необычных животных: их ближайшими родственниками являются ленивцы, а сами они отличаются дружелюбным характером, игривостью и высокой активностью.
В рацион животных входят насекомые и специальный корм, который тамандуа ловко поедают с помощью длинного липкого языка.
— Мы надеемся, что им у нас понравится, и в будущем они порадуют нас потомством, — отметили в зоопарке.
Отметим, что в зоопарке Алматы появились на свет два амурских тигренка.