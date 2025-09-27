Пополнение в зоопарке: краснокнижные тигры родились в Алматы

– В Алматинском зоопарке произошло долгожданное событие – у пары амурских тигров Бентли, 6 лет, и Айки, 5 лет, появились два тигренка-самца. Это первый приплод за последние годы и важный вклад в сохранение редкого вида, занесенного в Красную книгу, – сообщили в управлении культуры Алматы.

Фото: акимат Алматы

Амурский тигр относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения, поэтому каждое рождение в условиях зоопарков играет важную роль в поддержании генетического разнообразия и сохранении популяции.

Фото: акимат Алматы

Формирование тигриной пары – процесс непростой: по своей природе эти хищники одиночки. Специалисты зоопарка тщательно подбирали партнеров, готовили вольер и создавали условия, в которых животные чувствовали бы себя в безопасности. Благодаря этому удалось получить здоровое потомство.

Тигрята появились на свет 14 июня и первые месяцы провели в специальной «тихой зоне» – вольере с минимальным количеством шумов и визуальных стимулов. Такой режим необходим для снижения стресса у самки и правильного развития малышей.

– У амурских тигриц очень развит материнский инстинкт и выражена потребность в изоляции. В первые месяцы жизни детенышей самка особенно чувствительна к любым раздражителям. Чтобы минимизировать стресс, мы обеспечили для нее вольер с пониженным уровнем акустических и визуальных стимулов. До трехмесячного возраста тигрята проходили критический период сенсорной уязвимости, когда избыток запахов и звуков может вызвать у самки тревожное поведение и повлиять на развитие потомства. Все это время семья находилась под ежедневным ветеринарным контролем. Сегодня карантин завершен, тигрята чувствуют себя отлично и уже демонстрируют настоящий тигриный характер, – отметил главный ветеринарный врач зоопарка Виталий Сачков.

Фото: акимат Алматы

Уже в ближайшие выходные мама с детенышами переедет в вольер, где посетители смогут познакомиться с новыми обитателями зоопарка.

Напомним, животные, которые не обитают в природе Казахстана, становятся частью коллекций отечественных зоопарков. По информации Министерства экологии и природных ресурсов, наибольшее их количество содержится в трех государственных зоологических парках.

Отметим, осенью 2024 года в Казахстан прибыли первые два амурских тигра. Они были доставлены из центра реабилитации диких животных в Нидерландах, где содержались в условиях, максимально исключающих контакт с человеком.

Для тигров в Иле-Балхашском резервате был построен комплекс вольеров, занимающий территорию в 10 гектаров. В нем имеются шесть отдельных загонов, видеонаблюдение, бассейн и ветеринарный отдел.



