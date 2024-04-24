В ЗКО во время паводков погибло 2 343 голов скота

В результате паводка в Западно-Казахстанской области погибло 2 343 голов скота. Начата работа по возмещению ущерба владельцам павших сельхозживотных. Об этом заявил заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов, передает агентство Kazinform со ссылкой на информационный штаб BATYS TODAY.

- В результате паводка погибло 2 343 голов скота, в том числе 341 - это крупный рогатый скот, 63 лошади, 1 742 голов мелкого рогатого скота, 116 свиней и 81 - домашняя птица. В настоящее время начата работа по возмещению ущерба. Из областного бюджета выделено 187,5 млн тенге, - проинформировал заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов.

В Министерстве сельского хозяйства разъяснили, как будет выплачиваться компенсация за погибший от наводнения скот.

Согласно Правилам возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера в сфере сельского хозяйства при введении чрезвычайного положения природного характера создается комиссия. В нее входят представители местных акиматов, органов внутренних дел (по согласованию), общественных организаций, региональные палаты предпринимателей «Атамекен» и местных ассоциаций.

Жители, считающие, что их скот погиб вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, в течение 30 дней со дня объявления режима чрезвычайного положения должны подать соответствующее заявление в эту комиссию. Ущерб владельцам скота может быть возмещен как из бюджетных, так и из иных источников.

Между тем в МЧС РК поделились кадрами спасения животных в ЗКО и СКО.