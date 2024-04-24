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    23:15, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    В ЗКО во время паводков погибло 2 343 голов скота

    крупный рогатый скот
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В результате паводка в Западно-Казахстанской области погибло 2 343 голов скота. Начата работа по возмещению ущерба владельцам павших сельхозживотных. Об этом заявил заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов, передает агентство Kazinform со ссылкой на информационный штаб BATYS TODAY. 

     - В результате паводка погибло 2 343 голов скота, в том числе 341 - это крупный рогатый скот, 63 лошади, 1 742 голов мелкого рогатого скота, 116 свиней и 81  - домашняя птица. В настоящее время начата работа по возмещению ущерба. Из областного бюджета выделено 187,5 млн тенге, - проинформировал заместитель акима ЗКО Тлепберген Каюпов.

    В Министерстве сельского хозяйства разъяснили, как будет выплачиваться компенсация за погибший от наводнения скот.

    Согласно Правилам возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера в сфере сельского хозяйства при введении чрезвычайного положения природного характера создается комиссия. В нее входят представители местных акиматов, органов внутренних дел (по согласованию), общественных организаций, региональные палаты предпринимателей «Атамекен» и местных ассоциаций.

    Жители, считающие, что их скот погиб вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, в течение 30 дней со дня объявления режима чрезвычайного положения должны подать соответствующее заявление в эту комиссию. Ущерб владельцам скота может быть возмещен как из бюджетных, так и из иных источников.

    Между тем в МЧС РК поделились кадрами спасения животных в ЗКО и СКО.

     

    Теги:
    Падеж скота ЗКО Скот Животные Компенсация за скот Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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