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    17:45, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Как будет выплачиваться компенсация за погибший от наводнения скот

    скот
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    В Министерстве сельского хозяйства разработали Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В соответствии с документом при введении чрезвычайного положения природного характера создается комиссия. В нее входят представители местных акиматов, органов внутренних дел (по согласованию), общественных организаций, региональные палаты предпринимателей «Атамекен» и местных ассоциаций.

    Жители, считающие, что их скот погиб вследствие чрезвычайной ситуации природного характера в течение 30 дней со дня объявления режима чрезвычайного положения должны подать соответствующее заявление в эту комиссию. Ущерб владельцам скота может быть возмещен как из бюджетных, так и из иных источников. 
    Возмещение за счет бюджетных или внебюджетных средств владельцам осуществляется за павших сельскохозяйственных животных, по которым установлено:

    • наличие павшего сельскохозяйственного животного с идентификационными признаками (ушная бирка, тавро, микрочип);
    • наличие павшего сельскохозяйственного животного без идентификационных признаков, но с подтверждением наличия в базе ИСЖ;
    • отсутствие местонахождения павшего сельскохозяйственного животного, но с подтверждением наличия в базе ИСЖ.

    — При всех этих случаях комиссии необходимо обеспечить сверку с базой ИСЖ. При необходимости установления принадлежности со слов владельца сельскохозяйственного животного составить комиссионный акт падежа сельскохозяйственного животного с привлечением не менее трех свидетелей и по завершении утилизации составить акт. Возмещение ущерба по поголовью птицы вне зависимости от категории хозяйств осуществляется комиссией по итогам соответствующих актов утилизации, — говорится в документе.

    То есть, если на скот нет никаких документов, он не зарегистрирован в базе и найдены трупы, акт составляется с участием трех свидетелей. 

    Возмещение владельцам за счет иных источников осуществляется за павших сельскохозяйственных животных, по которым установлено:

    • наличие павшего сельскохозяйственного животного без идентификационных признаков, и отсутствие в базе ИСЖ.
    • отсутствие местонахождения павшего сельскохозяйственного животного и отсутствие в базе ИСЖ.

    Во всех случаях комиссии необходимо обеспечить сверку и установление принадлежности со слов владельца сельскохозяйственного животного с привлечением не менее трех свидетелей, при этом подтвержденное в электронном программном обеспечении по хозяйственному учету (ЭПХУ), с составлением комиссионного акта падежа.

    Размер компенсации определяется на основе данных о рыночной стоимости животных в разрезе видов и половозрастных групп, публикуемых Бюро национальной статистики.

    Теги:
    Падеж скота Минсельхоз Компенсация Животные Компенсация за скот Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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