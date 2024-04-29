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    15:50, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    В ЗКО проводят безопасный пропуск паводковых вод

    паводки, ЗКО
    Фото: Минводы РК

    Специалисты Западно-Казахстанского филиала «Казводхоза» проводят безопасный пропуск паводковых вод, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы РК.

    Идет наполнение 4-х водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них собрано 232 млн кубометров воды, это 89,1% от общего объема.

    Четыре водохранилища по реке Малый Узень наполнены на 92%, это 102,5 млн кубометров воды.

    В трех водохранилищах по реке Большой Узень собрано 69,2 млн кубометров воды, это 66% от общего объема. Паводок на реках Большой и Малый Узень завершен, всего по ним пришло 428 млн кубометров паводковых вод.

    Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 838 см, за сутки он снизился на 8 см.

    Уровень реки Шаган у поселка Чувашинское Байтерекского района ЗКО составляет 719 см. Уровень реки Деркул у поселка Белес – 215 см.

    Специалисты «Казводхоза» постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ.

    Ранее паводком размыло участок автодороги областного значения в ЗКО.

    МЧС сообщил о военнослужащих, возвращающихся на места постоянной дислокации из СКО и ЗКО.

    Сообщалось, что уровень воды в Урале снижается, кроме гидропоста Тайпак.

    Теги:
    МЧС Минводы и ирригации РК Река Урал Река Жайык Западно-Казахстанская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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