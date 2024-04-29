В ЗКО проводят безопасный пропуск паводковых вод

Специалисты Западно-Казахстанского филиала «Казводхоза» проводят безопасный пропуск паводковых вод, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы РК.

Идет наполнение 4-х водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них собрано 232 млн кубометров воды, это 89,1% от общего объема.

Четыре водохранилища по реке Малый Узень наполнены на 92%, это 102,5 млн кубометров воды.

В трех водохранилищах по реке Большой Узень собрано 69,2 млн кубометров воды, это 66% от общего объема. Паводок на реках Большой и Малый Узень завершен, всего по ним пришло 428 млн кубометров паводковых вод.

Уровень реки Жайык в городе Уральск составляет 838 см, за сутки он снизился на 8 см.

Уровень реки Шаган у поселка Чувашинское Байтерекского района ЗКО составляет 719 см. Уровень реки Деркул у поселка Белес – 215 см.

Специалисты «Казводхоза» постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ.

Ранее паводком размыло участок автодороги областного значения в ЗКО.

МЧС сообщил о военнослужащих, возвращающихся на места постоянной дислокации из СКО и ЗКО.

Сообщалось, что уровень воды в Урале снижается, кроме гидропоста Тайпак.