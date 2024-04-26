Паводком размыло участок автодороги областного значения в ЗКО

В Западно-Казахстанской области паводком размыло участок автодороги Барбастау — Акжайык — Индер, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области, происшествие случилось 26 апреля на территории Конеккеткенского сельского округа Акжайыкского района.

— В 08:10 часов размыло автодорогу областного значения Барбастау — Акжайык — Индер на 115-м километре между селами Конеккеткен и Камыстыколь (длина 4-5 метров, ширина 8 метров). На этом участке остановлено движение автотранспорта. Машины проезжают по объездной дороге. Пострадавших нет, угрозы для населенных пунктов нет. На месте происшествия работают представители департамента полиции и местных исполнительных органов, — сообщили в ведомстве.

Аким Конеккеткенского сельского округа Акжайыкского района Улдаш Кадыргалиева сообщила, что после того, как работники компании «Юнисерв» нарастят высоту объездной дороги, сообщение с селом Камыстыколь будет возобновлено.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень воды в Урале снижается, кроме гидропоста Тайпак.