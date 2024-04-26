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    15:50, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводком размыло участок автодороги областного значения в ЗКО

    дорога, паводки
    Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО

    В Западно-Казахстанской области паводком размыло участок автодороги Барбастау — Акжайык — Индер, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области, происшествие случилось 26 апреля на территории Конеккеткенского сельского округа Акжайыкского района.

    — В 08:10 часов размыло автодорогу областного значения Барбастау — Акжайык — Индер на 115-м километре между селами Конеккеткен и Камыстыколь (длина 4-5 метров, ширина 8 метров). На этом участке остановлено движение автотранспорта. Машины проезжают по объездной дороге. Пострадавших нет, угрозы для населенных пунктов нет. На месте происшествия работают представители департамента полиции и местных исполнительных органов, — сообщили в ведомстве.

    Аким Конеккеткенского сельского округа Акжайыкского района Улдаш Кадыргалиева сообщила, что после того, как работники компании «Юнисерв» нарастят высоту объездной дороги, сообщение с селом Камыстыколь будет возобновлено.

    Напомним, ранее сообщалось, что уровень воды в Урале снижается, кроме гидропоста Тайпак.

    Теги:
    Дороги ЗКО Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Происшествия Западно-Казахстанская область Закрытие дорог
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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