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    11:06, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Снижается уровень воды в реке Жайык в ЗКО

    река Урал
    Фото: Казгидромет

    В Западно-Казахстанской области снизился уровень воды в реке Жайык (Урал), кроме гидропоста Тайпак, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным филиала РГП «Казгидромет», в ЗКО на 08:00 26 апреля, в селе Январцево Байтерекского района уровень воды в реке за сутки снизился на 8 сантиметров. Сейчас он на отметке 872 см (опасный уровень 1 250 см).

    На уровне города Уральска уровень воды в реке снизился на 4 см (855 см, опасная отметка 850 сантиметров), в селе Кошим Байтерекского района на 2 см (855 см).

    В то же время в селе Тайпак Акжайыкского района за сутки уровень воды в Урале поднялся на 14 сантиметров, достигнув 562 см, при опасной отметке 850 см.

    В других реках области уровень воды снижается.

    По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, часть прибывших на помощь из других регионов и городов республики сегодня отбывает. Но другие останутся.

    Ранее сообщалось, что в городе Уральске открыты дополнительные эвакопункты.

    Теги:
    Уральск Наводнение Регионы Река Урал Вода Река Жайык Паводки в Казахстане Реки Западно-Казахстанская область Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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