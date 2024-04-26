Снижается уровень воды в реке Жайык в ЗКО

В Западно-Казахстанской области снизился уровень воды в реке Жайык (Урал), кроме гидропоста Тайпак, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным филиала РГП «Казгидромет», в ЗКО на 08:00 26 апреля, в селе Январцево Байтерекского района уровень воды в реке за сутки снизился на 8 сантиметров. Сейчас он на отметке 872 см (опасный уровень 1 250 см).

На уровне города Уральска уровень воды в реке снизился на 4 см (855 см, опасная отметка 850 сантиметров), в селе Кошим Байтерекского района на 2 см (855 см).

В то же время в селе Тайпак Акжайыкского района за сутки уровень воды в Урале поднялся на 14 сантиметров, достигнув 562 см, при опасной отметке 850 см.

В других реках области уровень воды снижается.

По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО, часть прибывших на помощь из других регионов и городов республики сегодня отбывает. Но другие останутся.

Ранее сообщалось, что в городе Уральске открыты дополнительные эвакопункты.