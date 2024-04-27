Военнослужащие возвращаются на места постоянной дислокации из СКО и ЗКО — МЧС
Часть сил и средств Министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны и внутренних дел, ранее направленных в Западно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области, возвращаются на места постоянной дислокации. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Аскар Шарип на брифинге СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.
— На контроле остаются Атырауская, Западно- и Северо-Казахстанская области, в связи с прибыванием воды на реках Жайык и Есиль. Наблюдается повышение уровня воды, продолжается мониторинг, — сказал А. Шарип.
В целях предотвращения паводковых ситуаций вдоль реки Жайык (Урал) в сельских округах Индерского, Махамбетского района и городе Атырау продолжаются берегоукрепительные работы. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона.
— С применением ранее разбронированных мощных передвижных насосных станции проводится откачка талых вод с подтопленных территории. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 25 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники, 633 водооткачивающих средства, 268 плавательных средств, 14 воздушных судов, — проинформировал представитель ведомства.