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    18:46, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Военнослужащие возвращаются на места постоянной дислокации из СКО и ЗКО — МЧС

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Часть сил и средств Министерств по чрезвычайным ситуациям, обороны и внутренних дел, ранее направленных в Западно-Казахстанскую и Северо-Казахстанскую области, возвращаются на места постоянной дислокации. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Аскар Шарип на брифинге СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На контроле остаются Атырауская, Западно- и Северо-Казахстанская области, в связи с прибыванием воды на реках Жайык и Есиль. Наблюдается повышение уровня воды, продолжается мониторинг, — сказал А. Шарип.

    В целях предотвращения паводковых ситуаций вдоль реки Жайык (Урал) в сельских округах Индерского, Махамбетского района и городе Атырау продолжаются берегоукрепительные работы. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона.

    — С применением ранее разбронированных мощных передвижных насосных станции проводится откачка талых вод с подтопленных территории. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 25 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники, 633 водооткачивающих средства, 268 плавательных средств, 14 воздушных судов, — проинформировал представитель ведомства.

    Теги:
    МВД РК Атырау МЧС Северо-Казахстанская область ЗКО СКО Регионы Казахстана Минобороны РК Река Жайык Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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