    10:19, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В ЗКО отловлено около 85 тысяч сайгаков

    В Западно-Казахстанской области продолжаются работы по отлову сайгаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сайгаки топчут засеянные поля в ЗКО
    Кадр из видео

    Как сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Рахымжанов, на сегодняшний день в регионе отловлено около 85 тысяч особей сайгаков.

    По его словам, из них 35,5 тысяч отловлены методом отстрела, 49,5 тысяч — с использованием метода кораллирования (загонного отлова).

    — В настоящее время в районах области работают 14 бригад: восемь из них проводят отлов методом отстрела, остальные шесть — загонным способом. Согласно постановлению, работы завершатся 30 ноября, — уточнил Нурлан Рахымжанов.

    По данным инспекции, мясо сайгаков собирают на предприятии ТОО «Кублей» для производства консервов. Остальные предприятия реализуют мясо за пределами региона.

    В Западно-Казахстанской области мяса сайгаков продают в районах, где проводятся работы по отлову, а также в селе Байконыс Байтерекского района, поселке Круглоозерный и на депо-базаре в  городе Уральск.

    Весной этого года численность сайгаков в регионе составила 2,3 миллиона особей.

    Напомним, в казахской степи сайгак всегда считался священным животным — быстрым, гордым и чистым. Однако, помимо культурной и экологической ценности, сайгак обладает еще одним уникальным качеством — его мясо признано диетическим и экологически чистым продуктом, не имеющим аналогов среди домашних животных. Чем ценится мясо сайгака, подробнее читайте здесь.

    Теги:
    ЗКО Минсельхоз Сайгак Западно-Казахстанская область Мясо сайгаков
    Данагуль Карбаева
    Автор
