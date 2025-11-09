В ЗКО отловлено около 85 тысяч сайгаков

Как сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Нурлан Рахымжанов, на сегодняшний день в регионе отловлено около 85 тысяч особей сайгаков.

По его словам, из них 35,5 тысяч отловлены методом отстрела, 49,5 тысяч — с использованием метода кораллирования (загонного отлова).

— В настоящее время в районах области работают 14 бригад: восемь из них проводят отлов методом отстрела, остальные шесть — загонным способом. Согласно постановлению, работы завершатся 30 ноября, — уточнил Нурлан Рахымжанов.

По данным инспекции, мясо сайгаков собирают на предприятии ТОО «Кублей» для производства консервов. Остальные предприятия реализуют мясо за пределами региона.

В Западно-Казахстанской области мяса сайгаков продают в районах, где проводятся работы по отлову, а также в селе Байконыс Байтерекского района, поселке Круглоозерный и на депо-базаре в городе Уральск.

Весной этого года численность сайгаков в регионе составила 2,3 миллиона особей.

Напомним, в казахской степи сайгак всегда считался священным животным — быстрым, гордым и чистым. Однако, помимо культурной и экологической ценности, сайгак обладает еще одним уникальным качеством — его мясо признано диетическим и экологически чистым продуктом, не имеющим аналогов среди домашних животных. Чем ценится мясо сайгака, подробнее читайте здесь.