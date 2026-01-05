В ЗКО из снежных заносов спасли 18 человек

Медицинская помощь спасенным не потребовалась, пострадавших нет.

В настоящее время на территории области действуют ограничения движения грузового автотранспорта и автобусов на одном участке автомобильной дороги республиканского значения. Кроме того, закрыты три участка автомобильных дорог областного значения.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан призывает граждан воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий, а также строго соблюдать требования безопасности.

Ранее сообщалось, что подразделения МЧС Казахстана спасли свыше 11 480 человек в 2025 году.