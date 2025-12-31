Подразделения МЧС Казахстана спасли свыше 11 480 человек в 2025 году

Как сообщили в пресс-службе ведомства, спасено 11 481 человек, эвакуировано из зоны ЧС 11 465 человек, оказана первая медицинская помощь 4 101 пострадавшим и медико-психологическая помощь 8 888 пострадавшим.

Воздушными судами АО «Казавиаспас» на поисково-спасательные работы, участие в тушении пожаров, переброску личного состава совершено 2247 вылета, в том числе по линии санитарной авиации 506 вылета, транспортировано 484 пациентов.

Силами Центра медицины катастроф выполнено 9 194 выезда, медицинская помощь оказана 4 007 пострадавшим, из них 1 653 человека госпитализированы, что свидетельствует о высокой интенсивности и значимой социальной роли выполняемых задач.

Повсеместно используются беспилотные летальные аппараты с речевыми устройствами для ежедневной профилактики с населением и оценки мест чрезвычайных ситуаций.

В распоряжении МЧС находится 203 БПЛА различного типа (1 самолетного, 4 гибридного и 198 мультироторного типов). Проведено более 2600 операций с применением БПЛА, при которых спасено 44 человека. С их помощью осуществляется фото открытой местности для поиска пропавших людей, а полученные изображения обрабатывается ИИ. Это технология уже доказала свою эффективность и будет применяться на постоянной основе в поисково-спасательных операциях.

Как сообщалось ранее, 31 декабря спасатели эвакуировали 35 человек в пункт обогрева в области Абай. 30 декабря спасатели эвакуировали более 100 человек в пункты обогрева в Актюбинской и Карагандинской областях.