Спасатели эвакуировали 35 человек в пункт обогрева в области Абай

Спасатели МЧС совместно с полицией и местными исполнительными органами сопроводили и разместили в ближайших пунктах обогрева 35 человек из них пять детей. В медицинской помощи никто не нуждался.

МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстана на 31 декабря.

