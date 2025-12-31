РУ
    07:28, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Спасатели эвакуировали 35 человек в пункт обогрева в области Абай

    В связи с ограничением движения на автодороге республиканского значения в области Абай, Жарминском районе, на блок-посту с. Калбатау остался автобус с 35 пассажирами сообщение «Зайсан — Усть-Каменогорск», передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Спасатели эвакуировали 35 человек в пункт обогрева в области Абай
    Кадр из видео

    Спасатели МЧС совместно с полицией и местными исполнительными органами сопроводили и разместили в ближайших пунктах обогрева 35 человек из них пять детей. В медицинской помощи никто не нуждался.

    МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстана на 31 декабря.

    Ранее сообщалось, какая погода будет в городах Казахстана в новогоднюю ночь.                    

    Теги:
    МЧС Регионы Область Абай Эвакуация Непогода Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
