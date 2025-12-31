Спасатели эвакуировали 35 человек в пункт обогрева в области Абай
В связи с ограничением движения на автодороге республиканского значения в области Абай, Жарминском районе, на блок-посту с. Калбатау остался автобус с 35 пассажирами сообщение «Зайсан — Усть-Каменогорск», передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Спасатели МЧС совместно с полицией и местными исполнительными органами сопроводили и разместили в ближайших пунктах обогрева 35 человек из них пять детей. В медицинской помощи никто не нуждался.
МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.
Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстана на 31 декабря.
Ранее сообщалось, какая погода будет в городах Казахстана в новогоднюю ночь.