    22:44, 04 Январь 2026 | GMT +5

    Где в Казахстане открыли и ограничили движение на трассах

    В Казахстане продолжают вводить ограничения и поэтапно открывать движение на автодорогах республиканского значения из-за неблагоприятных погодных условий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Трассы из-за непогоды вновь закрыли в Павлодарской и Акмолинской областях
    Фото: Pexels

    В Атырауской области вечером 4 января вновь ввели ограничения на одном из участков трассы. По информации АО НК «Казавтожол», с 20:30 ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Атырау — Уральск» — 67–178 километры — от села Махамбет до села Индер.

    Ориентировочное время открытия данного участка запланировано на 08:00 5 января, при условии улучшения погодных условий.

    Вместе с тем в Западно-Казахстанской области в течение вечера дорожные службы поэтапно открывали движение на ряде участков автодорог.

    Так, с 18:30 было разрешено движение только для легкового автотранспорта на трассе «Актобе — Уральск — граница РФ» 273–393 км — от села Барбастау до поселка Жымпиты.

    Позднее, с 19:00, движение для всех видов транспорта открыли на следующих участках:

    • «Казталовка — Жанибек — граница РФ» 0–158 км;
    • «Чапаево — Жалпактал — Казталовка — граница РФ» 0–201 км.

    С 20:00 движение для всех видов автотранспорта восстановили на автодороге «Атырау — Уральск» — 371–492 километры — от поселка Чапаево до города Уральска.

    Еще через полчаса, с 20:30, были открыты участки:

    • «Уральск — Таскала — граница РФ» 4–104 км;
    • «Подстепное — Федоровка — граница РФ (п/п Аксай)» 0–36 км.

    Окончательно движение по трассе «Актобе — Уральск — граница РФ» на участке 273–393 км — Барбастау — Жымпиты, было открыто для всех видов автотранспорта с 22:00.

    Актуальную информацию о состоянии автодорог и действующих ограничениях можно получить круглосуточно в колл-центре национального оператора автодорог по номеру 1403.

    Ранее сообщалось, что трассы закрыли в ЗКО для всех авто.

     

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Водители
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
