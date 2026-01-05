Где в Казахстане открыли и ограничили движение на трассах

В Атырауской области вечером 4 января вновь ввели ограничения на одном из участков трассы. По информации АО НК «Казавтожол», с 20:30 ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Атырау — Уральск» — 67–178 километры — от села Махамбет до села Индер.

Ориентировочное время открытия данного участка запланировано на 08:00 5 января, при условии улучшения погодных условий.

Вместе с тем в Западно-Казахстанской области в течение вечера дорожные службы поэтапно открывали движение на ряде участков автодорог.

Так, с 18:30 было разрешено движение только для легкового автотранспорта на трассе «Актобе — Уральск — граница РФ» 273–393 км — от села Барбастау до поселка Жымпиты.

Позднее, с 19:00, движение для всех видов транспорта открыли на следующих участках:

«Казталовка — Жанибек — граница РФ» 0–158 км;

«Чапаево — Жалпактал — Казталовка — граница РФ» 0–201 км.

С 20:00 движение для всех видов автотранспорта восстановили на автодороге «Атырау — Уральск» — 371–492 километры — от поселка Чапаево до города Уральска.

Еще через полчаса, с 20:30, были открыты участки:

«Уральск — Таскала — граница РФ» 4–104 км;

«Подстепное — Федоровка — граница РФ (п/п Аксай)» 0–36 км.

Окончательно движение по трассе «Актобе — Уральск — граница РФ» на участке 273–393 км — Барбастау — Жымпиты, было открыто для всех видов автотранспорта с 22:00.

Актуальную информацию о состоянии автодорог и действующих ограничениях можно получить круглосуточно в колл-центре национального оператора автодорог по номеру 1403.

Ранее сообщалось, что трассы закрыли в ЗКО для всех авто.