    14:29, 04 Январь 2026 | GMT +5

    Трассы закрыли в ЗКО для всех авто

    В Западно-Казахстанской области из-за ухудшения погодных условий ввели ограничения на движение автотранспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    погода, боран, метель, дорога
    Фото: Агибай Аяпбргенов / Kazinform

    По информации нацкомпании Казавтожол, 4 января 2026 года с 12:00 ограничение движения для всех видов транспорта введено на республиканских автодорогах на западе страны.

    Ограничения действуют на следующих участках:

    • автодорога «Казталовка – Жанибек – граница РФ» на участке 0–158 км (от села Казталовка до поселка Жанибек);
    • автодорога «Чапаев – Жалпактал – Казталовка – граница РФ» на участке 0–201км (от поселка Чапаево до села Казталовка);
    • автодорога «Уральск – Таскала – граница РФ» на участке 4–104 км (от города Уральска до границы Российской Федерации).

    Ориентировочное время открытия движения запланировано на 20:00 4 января 2026 года, при условии улучшения погодных условий.

    Дополнительную информацию о состоянии автодорог и действующих ограничениях можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр 1403.

