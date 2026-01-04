Трассы закрыли в ЗКО для всех авто

По информации нацкомпании Казавтожол, 4 января 2026 года с 12:00 ограничение движения для всех видов транспорта введено на республиканских автодорогах на западе страны.

Ограничения действуют на следующих участках:

автодорога «Казталовка – Жанибек – граница РФ» на участке 0–158 км (от села Казталовка до поселка Жанибек);

автодорога «Чапаев – Жалпактал – Казталовка – граница РФ» на участке 0–201км (от поселка Чапаево до села Казталовка);

автодорога «Уральск – Таскала – граница РФ» на участке 4–104 км (от города Уральска до границы Российской Федерации).

Ориентировочное время открытия движения запланировано на 20:00 4 января 2026 года, при условии улучшения погодных условий.

Дополнительную информацию о состоянии автодорог и действующих ограничениях можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр 1403.

