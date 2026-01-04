Какие трассы в Казахстане закрыты 4 января

По данным нацкомпании, с 15:00 3 января 2026 года в Акмолинской области, в связи с ухудшением погодных условий, а именно образованием гололеда, на участке автомобильной дороги республиканского значения «KAZ02 Астана – Кокшетау (с обходом) – Петропавловск – граница РФ (п/п Жана Жол)» км 18–232 введено ограничение скоростного режима для всех видов автотранспорта – с 140 км/ч до 110 км/ч.

Также в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале действует ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом в ВКО на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное – город Серебрянск. До окончания текущего зимнего периода.

Вместе с тем, в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны. Въезд в поселок Калкаман со стороны Павлодара будет осуществляться через ТР Баянаул (3 км). В сторону города Астана будет осуществляется через ТР Береке «Калкаман-Аксу (дальность 6 км).

По данным синоптиков, на западе, юге страны — осадки, лишь на юго-западе, востоке страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.



