Снег и метели ожидаются в большинстве регионов Казахстана

Большая часть республики будет находиться под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами с чем ожидаются снег, метель.

На западе, юге страны — осадки, в горных районах Туркестанской области ночью и утром сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юго-западе, востоке страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

Ранее сообщалось, что потепление, но с осадками ожидается в Казахстане.