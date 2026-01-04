РУ
    05:05, 04 Январь 2026 | GMT +5

    Снег и метели ожидаются в большинстве регионов Казахстана

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 4 января распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Большая часть республики будет находиться под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами с чем ожидаются снег, метель.

    На западе, юге страны — осадки, в горных районах Туркестанской области ночью и утром сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юго-западе, востоке страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

    Ранее сообщалось, что потепление, но с осадками ожидается в Казахстане.

    Погода Метель Казгидромет Снег
    Диана Калманбаева
