    07:27, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Жезказгане потушили крупный пожар

    Спасатели предотвратили возможный взрыв при пожаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Фото: МЧС

    В городе Жезказган произошёл пожар, где открытым пламенем были охвачены одноэтажный жилой дом, хозяйственные постройки и гараж, расположенные по ул.М.Шарипова.

    Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников МЧС распространение огня удалось остановить. Также огнеборцы вынесли из здания четыре газовых и два кислородных баллона, предотвратив тем самым их детонацию.

    Пожар ликвидирован на площади 280 кв.м. Причина возгорания устанавливается.

    Ранее в ВКО в одном из сел загорелся дом, в котором находились четверо детей, на помощь им пришел сосед.

