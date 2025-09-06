В Жетысу завершается уборка зерновых: обмолочено 92% посевных площадей

Согласно данным ведомства, в текущем году посевные площади сельскохозяйственных культур в области составили 510,7 тыс. гектаров, из них 276,3 тыс. гектаров — под зерновыми. Уборка началась в июле с привлечением порядка 11 тыс. единиц тракторов и сельхозагрегатов.

В целом ожидается сбор 711,4 тыс. тонн зерна, в том числе 400 тыс. тонн зерновых колосовых культур. Средняя урожайность составляет 17,4 центнера с гектара.

Фото: Дмитрий Ерофеев

— Работы ведутся в плановом режиме. Существенную помощь оказала государственная поддержка. В рамках программы «Кең дала» на проведение весенне-осенних полевых работ выделено 14,3 млрд тенге. Подано 318 заявок, выдано кредитов на сумму 7,3 млрд тенге, — сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Бахтияр Шампиков.

Фото: Дмитрий Ерофеев

Кроме того, на поддержку растениеводства предусмотрено более 12 млрд тенге субсидий. Объёмы применения минеральных удобрений выросли до 47,5 тыс. тонн. Для проведения уборочной кампании аграриям предоставлено 7 тыс. тонн дизельного топлива по льготной цене. В целях обновления техники приобретена в лизинг 421 единица сельхозтехники, до конца года планируется поставка ещё 386 единиц.

Аграрии Кербулакского района также активно включились в уборочную кампанию. Зерновыми культурами здесь засеяно свыше 95,2 тыс. гектаров. Общая посевная площадь составляет почти 114 тыс. гектаров. На текущую дату в районе убрано 83,7% урожая.

Фото: Дмитрий Ерофеев

Завершена уборка овса, продолжается обмолот яровой и озимой пшеницы, ячменя.

Параллельно ведётся заготовка зимних кормов — из запланированных 313 тыс. тонн заготовлено 250,1 тыс. тонн. Особое внимание уделяется формированию семенного фонда: 11,5 тыс. тонн семян прошли экспертизу, большая часть которых отнесена к I и II классам. Подготовлено более 400 единиц сельхозтехники.

Фото: Дмитрий Ерофеев

Продолжается обеспечение хозяйств ГСМ и удобрениями.

Агроном крестьянского хозяйства «Акмарал» Когалинского сельского округа Жармухамбет Шагатаев сообщил, что из 2,5 тыс. гектаров посевов в хозяйстве уже убрано 1800 гектаров яровой пшеницы, предстоит собрать 700 гектаров ячменя. Урожайность пшеницы составила 13–14 ц/га, ячменя — в среднем 10 ц/га, на отдельных участках — до 17 ц/га.

Фото: Дмитрий Ерофеев

— Несмотря на засушливые погодные условия, урожай в этом году хороший. Завершить уборку планируем в ближайшее время. Техники достаточно, половина автопарка новая, приобретена в лизинг, — отметил он.

В целом в области Жетысу на поддержку агропромышленного комплекса в текущем году направлено 41,7 млрд тенге, включая 24,1 млрд тенге субсидий. Также в государственный земельный фонд возвращено 86,3 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель.

