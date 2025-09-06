В Жетысу завершается уборка зерновых: обмолочено 92% посевных площадей
В области Жетысу близится к завершению уборочная кампания зерновых колосовых культур. По информации управления сельского хозяйства региона, на сегодня убрано 215,4 тыс. гектаров, что составляет 92% от общей площади посевов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным ведомства, в текущем году посевные площади сельскохозяйственных культур в области составили 510,7 тыс. гектаров, из них 276,3 тыс. гектаров — под зерновыми. Уборка началась в июле с привлечением порядка 11 тыс. единиц тракторов и сельхозагрегатов.
В целом ожидается сбор 711,4 тыс. тонн зерна, в том числе 400 тыс. тонн зерновых колосовых культур. Средняя урожайность составляет 17,4 центнера с гектара.
— Работы ведутся в плановом режиме. Существенную помощь оказала государственная поддержка. В рамках программы «Кең дала» на проведение весенне-осенних полевых работ выделено 14,3 млрд тенге. Подано 318 заявок, выдано кредитов на сумму 7,3 млрд тенге, — сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Бахтияр Шампиков.
Кроме того, на поддержку растениеводства предусмотрено более 12 млрд тенге субсидий. Объёмы применения минеральных удобрений выросли до 47,5 тыс. тонн. Для проведения уборочной кампании аграриям предоставлено 7 тыс. тонн дизельного топлива по льготной цене. В целях обновления техники приобретена в лизинг 421 единица сельхозтехники, до конца года планируется поставка ещё 386 единиц.
Аграрии Кербулакского района также активно включились в уборочную кампанию. Зерновыми культурами здесь засеяно свыше 95,2 тыс. гектаров. Общая посевная площадь составляет почти 114 тыс. гектаров. На текущую дату в районе убрано 83,7% урожая.
Завершена уборка овса, продолжается обмолот яровой и озимой пшеницы, ячменя.
Параллельно ведётся заготовка зимних кормов — из запланированных 313 тыс. тонн заготовлено 250,1 тыс. тонн. Особое внимание уделяется формированию семенного фонда: 11,5 тыс. тонн семян прошли экспертизу, большая часть которых отнесена к I и II классам. Подготовлено более 400 единиц сельхозтехники.
Продолжается обеспечение хозяйств ГСМ и удобрениями.
Агроном крестьянского хозяйства «Акмарал» Когалинского сельского округа Жармухамбет Шагатаев сообщил, что из 2,5 тыс. гектаров посевов в хозяйстве уже убрано 1800 гектаров яровой пшеницы, предстоит собрать 700 гектаров ячменя. Урожайность пшеницы составила 13–14 ц/га, ячменя — в среднем 10 ц/га, на отдельных участках — до 17 ц/га.
— Несмотря на засушливые погодные условия, урожай в этом году хороший. Завершить уборку планируем в ближайшее время. Техники достаточно, половина автопарка новая, приобретена в лизинг, — отметил он.
В целом в области Жетысу на поддержку агропромышленного комплекса в текущем году направлено 41,7 млрд тенге, включая 24,1 млрд тенге субсидий. Также в государственный земельный фонд возвращено 86,3 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель.
