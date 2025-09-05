Дожди тормозят уборку урожая в ВКО

Уже неделю в регионе держится неустойчивая погода, из-за которой темпы уборки значительно снизились.

— Когда почва мокрая, техника не может выйти в поле. Но мы уверены, как только установится сухая погода, аграрии быстро наверстают упущенное. По прогнозам синоптиков, следующая неделя уже должна быть благоприятной для уборки, — сказала на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления сельского хозяйства ВКО Ажар Каджибекова.

По ее словам, нынешний сезон нельзя сравнивать с предыдущим, когда фиксировались рекордные показатели.

— В 2024 году природа подарила нам урожай, который войдёт в историю. В этом сезоне условия сложнее. Но радует другое — по качеству зерно в этом году лучше. И именно по зерновым урожайность хорошая. Сейчас мы в среднем собираем по 24,6 центнера с гектара, тогда как год назад было 22,3. Это значит, что каждое поле работает эффективнее, — отметила Каджибекова.

На 4 сентября в регионе убрано 117,8 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых — это почти половина всех площадей. Намолот составил 289,9 тыс. тонн. В прошлом году на эту дату показатель был больше — 317,5 тыс. тонн, но тогда и дожди не мешали.

Главной культурой региона из зерновых остаётся пшеница. В этом году её засеяли на 162,9 тыс. га. Уже собрано 146,3 тыс. тонн.

Почти полностью убран горох — 97,7% площадей. Причём урожайность заметно выросла: 27,3 центнера с гектара против 17,3 в прошлом году.

Масличные культуры также дают прибавку. Пока созрел рапс. Его посеяли в этом году на 21,3 тыс. га полей, что больше прошлогодних 15-ти тысяч гектаров.

Урожайность тоже выше — 21,7 центнера с гектара — против 18,7.

Из овощей собрана пятая часть урожая лука и моркови, началась уборка картофеля — пока около 10%.

Бахчевые убраны на 67,5% площадей, собрано почти 14 тыс. тонн. Правда, здесь показатели ухудшились: урожайность снизилась с 307 до 251 центнера с гектара.

— Главная задача — пройти уборку без потерь. Да, из-за дождей работа простаивает, но мы надеемся, что уже на следующей неделе погода позволит ускорить темпы, — резюмировала Ажар Каджибекова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намолочено 5,9 млн тонн зерна.