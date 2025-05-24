В Жетысае созрели дыни

Крестьянское хозяйство «Әл-Фараби», возглавляемое Аль-Фараби Кузенбаевым, отправляет первую партию продукции объёмом 100 тонн в Российскую Федерацию.

На 50 гектарах земли фермер выращивает дыни сортов «Нұр-Бакинка» и «Дампера», а дополнительно на 250 гектарах посеял хлопчатник. Из-за погодных условий дыня созрела чуть позже запланированных 65 дней — через 70 дней.

Фото: акимат Жетысайского района

- В этом году дыни поспели. Спрос на российском рынке высокий. Продаём прямо с поля по 400 тенге за килограмм, без посредников, отгружаем самостоятельно, — говорит председатель хозяйства.

Фото: акимат Жетысайского района

На сегодняшний день хозяйство привлекло около 30 местных жителей на сезонные работы. Рабочим выплачивается зарплата от 8 до 12 тысяч тенге в день. В планах — собрать по 400 центнеров продукции с гектара.

Фото: акимат Жетысайского района

Отметим, что сельскохозяйственные работы в Жетысайском районе активно продолжаются. В этом году на 79,3 тыс. га орошаемых земель посеяно: 43 тыс. га — хлопок, 16,7 тыс. га — бахчевые, 7,5 тыс. га — кукуруза, 3,6 тыс. га — овощи, 6,7 тыс. га — кормовые культуры. На данный момент аграрии района уже собрали 36 тыс. тонн овощной продукции.

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