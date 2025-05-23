Новые агротехнологии разработаны в Павлодарской области

Весенне-полевые работы в КХ «Жалаир» лично оценил аким области во время рабочей поездки в район.

Начинающие фермеры Тойкеновы засевают около 400 гектаров зерновыми культурами: ячмень, овёс, гречиха, просо. В этом году впервые занялись подсолнечником. Кроме того, братья активно разрабатывают новые агротехнические решения для сохранения влаги.

По словам Кобланды Тойкенова, они представляют третье поколение фермеров в семье – их дедушка и отец занимались земледелием.

– Мы сами придумали конструкцию сеялки, чтобы семена лучше проникали вглубь почвы. Доработали старые культиваторы, чтобы сошник заходил глубже, минимизируя механическую обработку и сохраняя влагу. Сейчас у нас есть две такие машины. Вот недавно один трактор «Беларусь» отправили на работу, – рассказал фермер.

Фото Есенжола Исабека

Братья получили государственный кредит по программе «Кең дала» для покупки сельскохозяйственной техники. Помимо растениеводства, они занимаются животноводством и разводят казахскую белоголовую породу крупнорогатого скота. Начали всего с 16 коров, сегодня их хозяйство насчитывает более 100 животных.

– Сами работаем на тракторе. У меня семья, дети. Живем в Козыкеткене. Пробовал жить в городе два года, но вернулся в деревню. Трактор купили два года назад – исправно работает, только масло и фильтры меняем. В планах – расширение хозяйства, покупка новой техники, – говорит Кобланды Тойкенов.

Асаин Байханов отметил важность государственной поддержки фермеров.

– Президент Касым-Жомарт Токаев и Правительство ставят перед нами задачу – развивать предпринимательство. Аграрный сектор укрепляет независимость страны. Ваш труд обеспечивает продовольственную безопасность и снижает стоимость местной продукции. Мы должны рассказывать не только о крупных хозяйствах, но и показывать примеры таких фермеров, как вы, – сказал аким области.

Фото Есенжола Исабека

По словам главы района Нурболата Макашева, в этом году общая посевная площадь составляет 251,8 тысячи гектаров, из них 139 тысяч гектаров занимают зерновые культуры.

По поручению акима Павлодарской области увеличено использование минеральных удобрений – в этом году запланировано внести 17,7 тысячи тонн.

За январь-апрель 2025 года валовой объем сельскохозяйственной продукции составил 2 257,1 миллиона тенге, рост 5,2 процента к аналогичному периоду прошлого года.