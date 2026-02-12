В Жамбылской области запустили круглосуточную линию по вопросам интернет-мошенничества

Обратиться в отдел «Cyberpol» можно по мобильному номеру 8 778 733 4403, а также через мессенджер What’s App. В рабочее время действует городской телефон 99-66-07 для тех, кто не может позвонить с мобильного телефона.

В полиции поясняют, что если человек сомневается в законности звонка или предложения, лучше сначала проконсультироваться со специалистами и только потом принимать решение.

Обратиться за разъяснением рекомендуется, если неизвестные обещают гарантированный доход, предлагают вложения в криптовалюту или трейдинг, представляются сотрудниками банка и требуют назвать код из SMS, звонят якобы из правоохранительных органов и торопят с принятием решения. Поводом для обращения могут стать и подозрительные ссылки, предложения удаленной работы с предварительной оплатой, а также странные сообщения от знакомых с просьбой срочно перевести деньги.

В полиции подчеркивают, что даже если звонит близкий человек и сообщает о чрезвычайной

ситуации, не стоит поддаваться панике — информацию можно перепроверить через специалистов.

Кроме того, обращения принимаются через Telegram-бот «CyberShekteuTaraz». По каждому из них проводится проверка и принимаются меры по блокировке мошеннических ресурсов.

Правоохранители отмечают, что злоумышленники все чаще используют копии сайтов банков,

официальную символику и методы психологического давления. Однако в большинстве случаев

пострадавшие признаются, что изначально сомневались в подлинности звонка. Теперь достаточно одного обращения, чтобы избежать потери денег и времени.

