    02:27, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    В Жамбылской области запустили круглосуточную линию по вопросам интернет-мошенничества

    Жители региона теперь могут в любое время суток проверить подозрительный звонок или сообщение. При департаменте полиции заработал круглосуточный номер для консультаций по фактам возможного мошенничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мошенничество в интернете
    Фото: KНБ РК

    Обратиться в отдел «Cyberpol» можно по мобильному номеру 8 778 733 4403, а также через мессенджер What’s App. В рабочее время действует городской телефон 99-66-07 для тех, кто не может позвонить с мобильного телефона.

    В полиции поясняют, что если человек сомневается в законности звонка или предложения, лучше сначала проконсультироваться со специалистами и только потом принимать решение. 

    Обратиться за разъяснением рекомендуется, если неизвестные обещают гарантированный доход, предлагают вложения в криптовалюту или трейдинг, представляются сотрудниками банка и требуют назвать код из SMS, звонят якобы из правоохранительных органов и торопят с принятием решения. Поводом для обращения могут стать и подозрительные ссылки, предложения удаленной работы с предварительной оплатой, а также странные сообщения от знакомых с просьбой срочно перевести деньги.

    В полиции подчеркивают, что даже если звонит близкий человек и сообщает о чрезвычайной
    ситуации, не стоит поддаваться панике — информацию можно перепроверить через специалистов.

    Кроме того, обращения принимаются через Telegram-бот «CyberShekteuTaraz». По каждому из них проводится проверка и принимаются меры по блокировке мошеннических ресурсов.

    Правоохранители отмечают, что злоумышленники все чаще используют копии сайтов банков,
    официальную символику и методы психологического давления. Однако в большинстве случаев
    пострадавшие признаются, что изначально сомневались в подлинности звонка. Теперь достаточно одного обращения, чтобы избежать потери денег и времени.

    Напомним, ранее антифрод-центр назвал топ-5 видов мошенничества в Казахстане.
    В Туркестанской области завершили расследование по делу о мошенничестве на 125 млн тенге.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Казахстана Полиция Интернет-мошенничество Жамбылская область
