Антифрод-центр назвал топ-5 видов мошенничества в Казахстане

Такие данные на брифинге региональной службы коммуникаций озвучила директор департамента по противодействию мошенничеству Антифрод-центра Национальной платежной корпорации Айнура Измайлова.

Платформа Антифрод-центра была запущена 22 июля 2024 года. Она обеспечивает оперативное взаимодействие финансовых организаций и органов уголовного преследования для выявления и предотвращения подозрительных транзакций.

Согласно представленным данным, в период с июля 2024 года по февраль 2026 года в системе зарегистрировано более 111 тысяч инцидентов. При этом 52% информации поступает от органов внутренних дел, еще 48% — от участников финансового рынка.

Спикер также назвала топ-5 наиболее распространенных видов мошенничества в стране: фиктивные онлайн-магазины — 24 042 случая, ложные телефонные звонки — 21 027, лжеинвестирование — 16 220, мошенничество в социальных сетях — 9 140, кредитное мошенничество — 7 441.

Как отметила Айнура Измайлова, три категории — лжеинвестирование, ложные звонки и фиктивные онлайн-магазины — формируют 67% всех зафиксированных случаев мошенничества.

— К сожалению, мошенничество по-прежнему процветает. Люди доверяют и добровольно переводят деньги неизвестным лицам. Один из ярких примеров — фиктивные онлайн-магазины, где товары предлагаются по заниженным ценам. Увидев рекламу в социальных сетях, граждане переводят средства по номеру телефона, — рассказала она.

По ее словам, распространены и схемы в социальных сетях, когда злоумышленники взламывают аккаунты и от имени знакомых просят перевести небольшие суммы — от 30 до 50 тысяч тенге.

Отдельное внимание спикер уделила кредитному мошенничеству. В таких случаях граждане сообщают мошенникам SMS-коды, поверив, что разговаривают с сотрудниками Национального банка или правоохранительных органов.

— Если вы будете разговаривать в рамках таких схем, злоумышленники намеренно вводят человека в состояние стресса. В результате, не задумываясь, он оформляет кредит и передает деньги неизвестным лицам. Необходимо быть предельно бдительными и не отвечать на подобные звонки, — добавила она.

В рамках стратегического развития Антифрод-центра на 2026–2028 годы планируется создание национального антифрод-контура. Он будет направлен на предупреждение и расследование цифрового мошенничества, в том числе операций с финансовыми активами, криптовалютами и маркетплейсами.

Среди ключевых направлений развития — запуск единого цифрового портала взаимодействия участников Антифрод-центра, внедрение сессионного антифрода для анализа пользовательского поведения, усиление транзакционного мониторинга в режиме реального времени, расширение программ финансовой грамотности и проведение совместных информационных кампаний с государственными органами.

Ранее Национальный банк сообщил, что по состоянию на 1 января 2026 года Антифрод-центр зарегистрировал 80 871 инцидент по транзакциям с признаками мошенничества, а также около 19 810 инцидентов, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами. Благодаря работе центра было своевременно заблокировано 2,8 млрд тенге, а более 500 млн тенге возвращено гражданам, пострадавшим от действий мошенников.

Также в МВД назвали наиболее распространенные виды мошенничества в Казахстане.