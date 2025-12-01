РУ
телерадиокомплекс президента РК
    В МВД назвали наиболее распространенные виды мошенничества в Казахстане

    Мошенники используют разные методы, в том числе социальную инженерию, подмену номеров и фальшивые интернет-ресурсы. В МВД Казахстана рассказали о наиболее распространенных схемах мошенничества, передает агентство Kazinform.

    Как защитить гаджеты от мошенников, рассказали казахстанцам в АРРФР
    Фото: freepik

    Телефонное и интернет-мошенничество

    Мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных учреждений и под предлогом «подозрительных операций» убеждают граждан сообщать SMS-коды, данные банковских карт или самостоятельно переводить деньги.

    Фишинговые сообщения

    Гражданам направляются SMS и электронные письма якобы от служб доставки, коммунальных организаций, управляющих компаний или банков. Переход по ссылкам в сообщениях приводит к утечке личных и финансовых данных.

    Мошенничество через мессенджеры

    В WhatsApp и Telegram создаются фейковые аккаунты от имени руководителей, коллег или родственников. Под предлогом «срочной ситуации» мошенники просят перевести деньги или передать реквизиты.

    Ложные инвестиции и финансовые пирамиды

    Под видом вложений в криптовалюту, ценные бумаги или онлайн-проекты гражданам обещают быстрый доход. После внесения средств связь с «инвесторами» прекращается.

    Мошенничество при онлайн-покупках

    Распространены случаи предоплаты за несуществующие товары и услуги, аренду жилья или продажу автомобилей. После получения денег продавцы перестают выходить на связь.

    Использование персональных данных

    Мошенники оформляют кредиты и микрозаймы на третьих лиц, используя незаконно полученные данные удостоверений личности и ИИН.

    Полиция сообщает, что сотрудники банков и государственных органов не запрашивают по телефону коды подтверждения и данные банковских карт. При возникновении сомнений рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно обратиться в официальные службы.

    Ранее мы писали, что ІT-специалист посоветовал не пользоваться сетями Wi-Fi, установленными в различных торговых центрах.

