В МВД назвали наиболее распространенные виды мошенничества в Казахстане

Телефонное и интернет-мошенничество

Мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных учреждений и под предлогом «подозрительных операций» убеждают граждан сообщать SMS-коды, данные банковских карт или самостоятельно переводить деньги.

Фишинговые сообщения

Гражданам направляются SMS и электронные письма якобы от служб доставки, коммунальных организаций, управляющих компаний или банков. Переход по ссылкам в сообщениях приводит к утечке личных и финансовых данных.

Мошенничество через мессенджеры

В WhatsApp и Telegram создаются фейковые аккаунты от имени руководителей, коллег или родственников. Под предлогом «срочной ситуации» мошенники просят перевести деньги или передать реквизиты.

Ложные инвестиции и финансовые пирамиды

Под видом вложений в криптовалюту, ценные бумаги или онлайн-проекты гражданам обещают быстрый доход. После внесения средств связь с «инвесторами» прекращается.

Мошенничество при онлайн-покупках

Распространены случаи предоплаты за несуществующие товары и услуги, аренду жилья или продажу автомобилей. После получения денег продавцы перестают выходить на связь.

Использование персональных данных

Мошенники оформляют кредиты и микрозаймы на третьих лиц, используя незаконно полученные данные удостоверений личности и ИИН.

Полиция сообщает, что сотрудники банков и государственных органов не запрашивают по телефону коды подтверждения и данные банковских карт. При возникновении сомнений рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно обратиться в официальные службы.

