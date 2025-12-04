Не пользоваться сетями Wi-Fi в торговых центрах — совет специалиста

Какие способы чаще всего используют интернет-мошенники? Как от них защититься? В интервью программе «Бүгін LIVE» ІT-специалист Галижан Толыбаев ответил на эти вопросы.

«Один из наиболее распространенных видов интернет-мошенничества — через колл-центры. То есть, мошенники могут связаться с вами из какой-нибудь организации. Они могут рассказывать о различных ситуациях и попросить код для предотвращения проблем. Такие коды никогда нельзя сообщать. Потому что сотрудники любой официальной организации не будут просить у вас код через WhatsApp, Telegram или просто по телефону. Это делается только в соответствующих государственных приложениях», — говорит Толыбаев.

Специалист посоветовал не пользоваться сетями Wi-Fi, установленными в различных торговых центрах.

«Второй широко распространенный вид мошеничества — это поддельные сети Wi-Fi в различных торговых центрах. Нужно стараться не входить в сомнительные интернет-сети. Допустим, в определенном торговом центре есть открытые сети Wi-Fi. Это могут быть интернет-сети, установленные мошенниками. С помощью этих сетей они могут получить доступ к вашему номеру или данным на телефоне, на компьютере. Чтобы предотвратить такую ситуацию, в самую первую очередь нужно установить на ваше устройство антивирус. Он на 80% защитит от такой опасности», — сказал гость студии.

Еще один широко распространенный вид интернет-мошенничества — фишинг. Галижан Толыбаев разъяснил, как это работает.

«Мошенники создают аналоги различных популярных и надежных сайтов. То есть они полностью копируют такие сайты, как Каспий, даже название делают похожее. Через них они могут отправить вам ссылку с сообщением, что „Каспий банк отправил вам 200 тысяч тенге“. По такой ссылке ни в коем случае нельзя переходить. Вообще, нужно стараться не переходить по всем ссылкам. Сомнительные ссылки нужно обязательно проверять», — говорит эксперт.

В цифровую эпоху искусственный интеллект также превратился в эффективное орудие мошенников.

«Сейчас быстро развивается ИИ. Он может точно воспроизвести голос вашего родственника. Сейчас среди населения распространяется реклама об инвестициях. Публикуется ложная информация от имени известных людей с предложениями „войти на сайт, зарегистрироваться, получить 300-кратную прибыль, за 1 месяц стать миллиардером“. Не нужно верить таким невероятным предложениям. Это называется дипфейк. То есть полное копирование определенного человека с помощью ИИ», — сообщил специалист.

Гость студии также поделился историей, происшедшей с одним из его близких.

«На еще один метод мошенников недавно попалась моя знакомая. Ей прислали через службу доставки цветы из места, откуда она не ожидала. Затем связались из колл-центра, сказали, что цветы отправлены по ошибочному адресу и извинились. Сообщили, что заберут на другой адрес. Для этого они попросили мою знакомую сообщить код. Девушка, ничего не подозревая, сообщила им код. Так она лишилась всех своих денег», — говорит Толыбаев.

