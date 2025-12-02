Пенсионерка из Павлодара планировала отдать 24 млн тенге мошенникам

Павлодарка Лидия Ф. рассказала, что к ней позвонили 23 ноября. По телефону женщина представилась сотрудницей энергетической компании и пояснила, что провели поверку счетчиков. Теперь нужно сделать опломбировку. Для этого попросила сообщить код, высланный с сервиса 1414. Пенсионерка заветные цифры назвала, а между делом еще и обмолвилась о том, что у нее на депозите лежит 24 миллиона тенге.

— Тут же после ее звонка мне из eGov позвонили и говорят, что у вас взломан eGov и у вас все данные открыты, вам нужно написать заявление. У вас снимут в банке большие суммы, и квартиру, и дачу, и гараж. Все могут у вас забрать. И вот они со мной и ночью связывались, чтобы наличные деньги хранила дома, потом придет курьер и эти деньги нужно будет передать, — рассказала пенсионерка.

Под действием обмана женщина сама сходила в банк, сняли с депозита все деньги, при этом заплатив еще и комиссию 800 тысяч тенге. Вернувшись домой, по пути заглянула в подруге и обо всем рассказала ей. Та и заподозрила неладное, сообщив обо всем участковому.

В ДП Павлодарской области сообщили, передачу крупной суммы денег удалось предотвратить. По факту мошенничества начато досудебное расследование. Установлены абонентские номера звонивших мошенников, ведется розыск подозреваемых.

Напомним, в области Жетысу мошенник оформила кредиты на людей на 40 миллионов тенге.