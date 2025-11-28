РУ
    10:06, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мошенник оформил кредиты на людей на 40 млн тенге в области Жетысу

    В области Жетысу завершено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении мужчины, который под предлогом содействия в решении юридических вопросов оформлял на имя жителей кредиты и микрозаймы, передает агентство Kazinform.  

    Мошенник сдавал несуществующие квартиры в Астане
    Фото: Polisia.kz

    Как сообщили в Генпрокуратуре, получив доступ к персональным данным и электронной цифровой подписи потерпевших, осужденный использовал их для незаконного получения и последующего присвоения денежных средств. 

    В результате преступных действий виновного пострадали 14 граждан, а общий размер причиненного материального ущерба превысил 40 миллионов тенге. Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

    Ранее мы писали о том, что депутатам Мугалжарского районного маслихата в Актюбинской области было предъявлено обвинение в мошенничестве, подделке документов и легализации денег, полученных преступным путем.

    Мошенничество Генпрокуратура Область Жетысу Приговор
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
