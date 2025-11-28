Мошенник оформил кредиты на людей на 40 млн тенге в области Жетысу

Как сообщили в Генпрокуратуре, получив доступ к персональным данным и электронной цифровой подписи потерпевших, осужденный использовал их для незаконного получения и последующего присвоения денежных средств.

В результате преступных действий виновного пострадали 14 граждан, а общий размер причиненного материального ущерба превысил 40 миллионов тенге. Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали о том, что депутатам Мугалжарского районного маслихата в Актюбинской области было предъявлено обвинение в мошенничестве, подделке документов и легализации денег, полученных преступным путем.