Актюбинские депутаты использовали документы своих жен для мошенничества

В суде прокурор перечислил, как незаконно были израсходованы 672 миллиона тенге.

В Актюбинском городском суде № 2 было рассмотрено дело в отношении председателя Мугалжарского районного маслихата, депутатов маслихата и временно исполняющего обязанности руководителя Мугалжарского районного отдела архитектуры, строительства и градостроительства.

Судья распорядился не указывать имена подсудимых. Им было предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса «Уголовная ответственность за уголовные правонарушения, совершенные группой», «Мошенничество», «Легализация денежных средств или другого имущества, приобретенного незаконным путем», «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград».

Как сообщил прокурор Темирлан Ибрагим, собственниками ТОО «Мугалжар Отан», открытого в 2019 году, были три человека. Один из учредителей (депутат) в 2021 году с целью присвоения доли других партнеров составил поддельный протокол, изготовил документы и официально их зарегистрировал. Он нанес материальный ущерб общественному фонду «Отан» на 81,6 млн тенге, ТОО «Мугалжар Отан» — на 16 млн тенге.

Сейчас ему за это деяние предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград». Вместе с тем, депутат несет ответственность по статье Уголовного кодекса «Мошенничество». Он совершил мошенничество совместно с председателем Мугалжарского районного маслихата, исполняющим обязанности Мугалжарского районного отдела архиектуры, строительства и градостроительства. Председатель маслихата в 2020 году приобрел у ТОО «Базис» пятиэтажное здание за 8 миллионов тенге. Общая площадь — 4 431 квадратный метр. Название здания — общежитие. Через год, узнав, что в рамках программы обеспечения жильем малообеспеченных, нуждающихся семей в районе будут выделены бюджетные средства, он задумал совершить мошеннические действия. Было принято решение о выделении на первом этапе 105 миллионов тенге для приобретения 11 квартир Мугалжарскому району Актюбинской области. Но решением тогдашнего акима области Ералы Тугжанова было добавлено еще 59 квартир, всего планировалось приобрести 70 квартир.

— Между председателем Мугалжарского районного маслихата и депутатом установились дружеские, деловые отношения. Затем председатель маслихата поручил найти еще третье надежное лицо. Депутат маслихата посчитал самой надежной жену и согласился. Было принято решение к 11 квартирам добавить еще 59 квартир и выделить деньги на приобретение 70 квартир. Из-за этого сократилось количество квартир, приобретаемых в Актобе и нескольких районах. Депутат Ж. запланировал оформить документы на свою жену и принять участие в конкурсе. В общежитии он незаконным путем провел монтажные работы и выделил 70 квартир. В 2023 году он обратился в ТОО «Жана отау», была проведена оценка. Согласно документам цена объекта составила 832,8 млн тенге. В 2023 году был объявлен конкурс на государственные закупки. Хотя общежитие не отвечало техническим требованиям, то есть, не были проведены газопровод и горячий водопровод, он принял участие в конкурсе и был признан победителем. Согласно документу жена депутата маслихата Ж. была признана победителем, деньги были переведены на ее банковский счет, — сказал прокурор Т. Ибрагим.

По его словам, исполняющий обязанности Мугалжарского районного отдела архитектуры, строительства и градостроительства перевел за 70 квартир 672 миллиона тенге. После того, как деньги поступили на счет жены депутата, 630 миллионов тенге были переведены на счет жены председателя Мугалжарского районного маслихата. Оставшиеся 42 миллиона тенге депутат оставил себе и сам потратил. Председатель маслихата положил деньги своей жены на депозит и получил доход в размере 67 миллионов тенге. Когда начались следственные действия, он, намереваясь легализовать деньги, приобрел несколько объектов недвижимости.

— Постановлением Мугалжарского районного суда договор 2023 года признан незаконным, было принято решение о возвращении женой депутата 672 миллионов тенге. Причиной этого стало отсутствие документа о перепланировке здания. Своевременно не был составлен акт. До сегодняшнего дня пятиэтажное здание по документам зарегистрировано как общежитие. При сносе стен внутри здания и реконструкции не были соблюдены технические требования. Не подведены газ и горячая вода. Председатель районного маслихата и исполняющий обязанности руководителя отдела все это знали и злоупотребили своими должностными полномочиями. Вместе с тем, председатель маслихата К., с целью легализации полученных преступным путем денег приобрел несколько объектов в городе Кандыагаш. Купил объект площадью 279 квадратных метров у АО «СНПС-Актобемунайгаз» за 11,7 млн тенге, квартиру в городе Кандыагаш за 9,8 млн тенге. Вместе с тем, увидев еще одно объявление АО «СНПС-Актобемунайгаз», купил объект площадью 2 503 квадратных метров за 123,5 млн тенге. Он совершил преступление, предусмотренное пунктами 1,3 части 3 статьи 218 Уголовного кодекс. Легализовал денежные средства, полученные преступным путем, — сказал прокурор.

О том, что уголовное дело в отношении бывших депутатов Мугалжарского районного маслихата Бахытжана Кадралина, Азамата Жалимбетова, а также руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района Анеса Сейлхана поступило в суд, сообщалось в сентябре текущего года.