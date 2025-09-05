672 млн тенге в никуда: дело о «мертвом» жилье в Актобе дошло до суда

Проект по капитальному ремонту пятиэтажного здания в Мугалжарском районе Актюбинской области и последующей передаче жилья гражданам, состоящим в очереди на получение квартир, остался незавершённым. Согласно достигнутой договорённости между акиматом и подрядной организацией, в 2023 году планировалось передать 70 квартир. Однако при проведении проверки, организованной департаментом внутреннего государственного аудита по Актюбинской области, были выявлены многочисленные нарушения.

По итогам аудита было внесено представление об устранении выявленных нарушений и вынесено решение о возврате выделенных бюджетных средств.

Однако, спустя примерно месяц выяснилось, что ни жильё, ни деньги так и не поступили в распоряжение государства. В связи с этим в расследование вмешался департамент Агентства по противодействию коррупции по Актюбинской области. На сегодня дело передано в суд.

— Уголовное дело поступило в Мугалжарский районный суд. После принятия дела к производству будет предоставлена полная информация, — сообщили в пресс-службе суда Актюбинской области.

Напомним, что после произошедшего аким Мугалжарского района Дархан Ермаганбетов был привлечён к дисциплинарной ответственности и получил строгий выговор.