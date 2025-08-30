В Жамбылской области продолжают работу две аварийные школы

Уже на следующей неделе для десятков тысяч жамбылских школьников прозвенит первый звонок. Однако для части детей учебный год начнется в небезопасных условиях — прямо в аварийном здании.

Так, в области числится две школы, признанные аварийными. Первая — средняя школа имени Г. Муратбаева в городе Шу Шуского района. Здесь учатся ни много ни мало 1176 детей. Акимат сообщает, что решение проблемы уже начато. Для этого строят новый корпус, но пока школьникам предстоит посещать занятия в старом и небезопасном здании.

Вторая аварийная школа — средняя школа имени Амангельды с мини-центром в селе Кушаман Мойынкумского района. Здесь в разы меньше учащихся — всего 143 ребенка. Для их безопасности местные власти нашли временное решение — занятия перенесли в здание сельской администрации. Пусть неудобно, зато дети не рискуют находиться в аварийном корпусе. Недавняя техническая экспертиза подтвердила, что здание школы действительно непригодно для учебы. Новый корпус обещают построить в ближайшее время.

Кроме того, в регионе сохраняется одна школа с трехсменным обучением — средняя школа № 7 имени Александра Пушкина в Кордайском районе. Ожидается, что уже в этом году проблему решат — для этого в селе Карасу завершается строительство комфортной школы на 300 мест.

Также специалисты отмечают, что несмотря на то, что в 2025 году почти все школы в регионе обеспечены водоснабжением и водоотведением, в Мойынкумском районе воду в начальную школу на станции Кашкантениз и среднюю школу № 1 в селе Аксуек приходится привозить.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, перед началом учебного года были проверены все 520 школ области.

— Департаментом и его территориальными управлениями перед летними каникулами направлено более 30 писем в акиматы, управление образования и его территориальные отделы о необходимости завершить ремонтные работы к новому учебному году, а также о ряде проблемных вопросов по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в школах, — сообщил руководитель департамента Байдилда Шиналиев.

Несмотря на это, из 12 запланированных капитальных ремонтов завершена только половина — по одному объекту в Таразе, Байзакском, Кордайском и Т. Рыскулова районах, а также две школы в Сарысуском районе. С началом учебного года работы продолжатся еще в одной школе района Т. Рыскулова и в пяти школах Тараза. Впрочем, в средних школах № 13 и № 25 областного центра ремонт близок к завершению — его готовность оценивается в 80–95%.

По объектам, где капитальные ремонты не завершены, школьников временно переведут в ближайшие учебные заведения.

Ранее мы рассказывали, что в новом учебном году в Жамбылской области откроются шесть новых школ, а за парты сядут 19 тысяч первоклассников.

