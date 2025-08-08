19 тысяч первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Жамбылской области

Минувший учебный год завершили 247 422 учащихся в 523 организациях среднего образования. Из них 14 570 - выпускники 11 классов.

В ведомстве отметили, что в зависимости от потребностей школ продолжается доукомплектация и оснащение. Для школьников по всему региону открываются современные учебные кабинеты.

- В прошлом учебном году для школ было приобретено 285 предметных кабинетов по химии, физике и биологии, 22 STEM-лаборатории, 21 кабинет робототехники, 53 мастерские для мальчиков и 52 - для девочек, - сообщили в управлении образования.

Ожидается, что в 2025-2026 учебном году в школах региона будут обучаться более 245 тысяч учеников. По предварительным прогнозам в 1 класс пойдут более 19 тысяч учеников. Прием документов продолжается.

Ранее сообщалось, что в 1600 сельских школах обновят материально-техническую базу в Казахстане.

Около 10 тысяч первоклассников ожидают в костанайских школах в этом году.