    21:51, 07 Август 2025 | GMT +5

    19 тысяч первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Жамбылской области

    Всего же в школах региона будут учиться более 245 тысяч учеников, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    школьники линейка последний звонок флаг оқушылар соңғы қоңырау ту
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Минувший учебный год завершили 247 422 учащихся в 523 организациях среднего образования. Из них 14 570 - выпускники 11 классов.

    В ведомстве отметили, что в зависимости от потребностей школ продолжается доукомплектация и оснащение. Для школьников по всему региону открываются современные учебные кабинеты.

    - В прошлом учебном году для школ было приобретено 285 предметных кабинетов по химии, физике и биологии, 22 STEM-лаборатории, 21 кабинет робототехники, 53 мастерские для мальчиков и 52 - для девочек, - сообщили в управлении образования.

    Ожидается, что в 2025-2026 учебном году в школах региона будут обучаться более 245 тысяч учеников. По предварительным прогнозам в 1 класс пойдут более 19 тысяч учеников. Прием документов продолжается.

    Ранее сообщалось, что в 1600 сельских школах обновят материально-техническую базу в Казахстане.

    Около 10 тысяч первоклассников ожидают в костанайских школах в этом году.

    Алексей Поляков
    Автор
