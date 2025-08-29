В Яндекс Go рассказали, когда лучше заказывать поездки в День знаний

Когда выгоднее заказывать поездки

На основе данных по использованию сервиса в прошлом году в Яндекс Go спрогнозировали, в какое время лучше заказывать поездки 2 сентября. В первый учебный день люди активно заказывают поездки с 6:40 утра, поэтому вызвать машину лучше на 10-15 минут раньше этого времени. Больше всего заказов — около 8:35 утра. Небольшое падение спроса наблюдается с 7:55 до 8:10, стоимость поездки в это время может быть чуть ниже. Спрос на поездки в сервисе обычно снижается после 9:40 утра.

От чего зависит стоимость поездок?

Тарифы, из которых складывается цена всей поездки — стоимость 1 километра и 1 минуты пути — в сервисе в начале сентября не меняются. Но на итоговую стоимость также влияют уровень спроса и количество свободных машин на линии: если желающих уехать больше, чем свободных водителей, стоимость поездки может быть выше обычного.

В первый учебный день много людей одновременно заказывают поездки, чтобы отправиться в школы, и спрос повышается. Водители тоже ведут своих детей в школы, и некоторые из них могут не выйти на линию. Чтобы выровнять дисбаланс и привлечь больше водителей в зоны с повышенным спросом, в сервисе автоматически включается повышающий цену коэффициент. Это временная мера, которая позволяет уехать тем, кому это нужно срочно. Коэффициент привлекает больше водителей на линию, и как только их становится достаточно, чтобы обеспечить поездками всех желающих, цены нормализуются.

Лайфхаки: как сэкономить на поездке

Ориентируйтесь на индекс спроса

В приложении Яндекс Go есть индекс спроса — специальный индикатор, который в реальном времени показывает уровень спроса, его можно найти в верхнем левом углу на главном экране приложения. Если свободных машин на линии хватает, индикатор будет зеленым, а цена поездки — обычной. Если спрос повышен, индекс будет оранжевым или красным, а стоимость поездки — выше обычного.

Пользуйтесь подсказками «Пройтись» и «Подождать»

В Яндекс Go есть подсказки, которые помогают сэкономить на поездках даже в период повышенного спроса. Например, приложение может предложить чуть дольше подождать автомобиль или пройтись несколько минут до места посадки, если вдруг на дороге пробка или сложный заезд во двор. Для пассажира такая поездка будет стоить дешевле, а водитель не будет тратить лишнее время и сможет отправиться на новый заказ быстрее.

Пользуйтесь тарифом «Вместе»

Поездка будет стоить дешевле, если разделить её с попутчиком, выбрав тариф «Вместе».

Заказывайте машину не в ровные часы

Спрос может быть чуть ниже, если заказывать машину не в ровные часы, а за 5-20 минут до наступления целого часа. Например, если вы планируете выехать из дома около 8:00, лучше сделать это в 8:15.

Во время повышенного спроса также можно воспользоваться общественным транспортом.

В Яндекс Go отметили, что информация носит рекомендательный характер. Реальные динамика стоимости поездок и динамика спроса могут отличаться.